США перебросили танки в пещеры Норвегии, готовясь к войне с Россией



Группа пещер с установленной системой климат-контроля уже была ранее задействована под склады во время Холодной войны между США и СССР. Но в 80-е годы американцы всё законсервировали. Теперь же, после роста напряженности между США и Россией, подземная база снова заполнена тяжелой военной техникой.