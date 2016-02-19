США перебросили танки в пещеры Норвегии, готовясь к войне с Россией

Командир 2-й морской экспедиционной бригады полковник Уильям Бентли заявил «CNN» о переброске крупной партии танков, артиллерии и другой военной техники в комплекс пещер центральной Норвегии.
Группа пещер с установленной системой климат-контроля уже была ранее задействована под склады во время Холодной войны между США и СССР. Но в 80-е годы американцы всё законсервировали. Теперь же, после роста напряженности между США и Россией, подземная база снова заполнена тяжелой военной техникой.
«Militaryspot.com» уточняет, что часть военной техники, размещенной на горной базе, будет задействована в учениях НАТО «Cold Response 2016», которые пройдут на территории Норвегии и Швеции с 19 февраля по 22 марта.