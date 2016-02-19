Почему мэра Омска отправили в отставку

Начиная с октября 2015 года, как только в Омске выпал первый «большой» снег , который по уже сложившейся традиции никто сильно убирать не собирался, а затем уже на этот неубранный снег пролился зимний дождь, город превратился в огромный ледяной каток . И опять же, приводить в порядок дороги и тротуары никто не стал.