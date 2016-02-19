Почему мэра Омска отправили в отставку

До конца зимы сезона 2015-2016 остаётся менее двух недель и уже понятно, что по многим параметрам она станет для Омска рекордной. Речь в данном случае идет о состоянии города, погоде и действиях (или бездействии) в связи с этим чиновников мэрии.
Обычно, омичи, как нормальные сибиряки, к зиме всегда относились положительно. Воздух становится чище, а улицы и тротуары ровнее. Но этой зимой благодаря неназванным чиновникам мэрии, в чью обязанность входит следить за уборкой снега и льда на дорогах и тротуарах, зима для жителей города получилась экстремальной и опасной.
Начиная с октября 2015 года, как только в Омске
Так омичи и катаются по дороге на работу (на учебу, в магазин и т.д.) «на своих двоих». И это продолжается уже четвертый месяц!!!
На фоне этих «неуправляемых» природных катаклизмов, мэр Омска делает настолько шокирующие заявления, что его
(Фрагмент - с 02:08 минуты)
Затем неназванные источники распространили по городу
Ну, а мы опять о своем, о зимнем. Так уже получилось, что благодаря работе действующего мэра, в омскую моду прочно вошли такие незаменимые аксессуары, как палки и трости. Без них местами тротуар преодолеть не могут не только пожилые горожане, но и гораздо более молодые омичи.
И нашей мэрии иронии не занимать. Видимо, отследив, наметившийся модный тренд, городская администрация посоветовала
Так вот, зима то проходит, но впереди весна, и это принесет еще немало негативных воспоминаний омичам. Город завален снегом, сугробами и глыбами льда. А мэр всё тот же. И его отставка это лишь слухи...