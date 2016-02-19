Hyundai Elantra. Ваш остров комфорта с плюсом

Выбирая автомобиль, мы взвешиваем много факторов. И тут каждому, как говорится, свое. Но есть и то, что, безусловно, порадует любого автолюбителя.
Hyundai Elantra – один из тех автомобилей, который обладает массой приятых плюсов.
Начнем с дизайна. Напористый, спортивный, элегантный – лучше не скажешь. Динамичные линии кузова и выразительные формы оптики. Если вам нравятся седаны, то Elantra точно не оставит вас равнодушным.
Но самое интересное у этого автомобиля все-таки внутри. Первое, на что обратит внимание всякий, это удивительный простор. Elantra без труда вместит даже очень крупногабаритного водителя, а пассажиры второго ряда при этом будут чувствовать себя комфортно, если не сказать вольготно. Радует и значительная ширина салона, и очень удобные сиденья.
Elantra удовлетворит потребности людей семейных и заядлых автопутешественников. Ведь тут невероятное множество кармашков и отсеков для хранения всякой всячины, а багажник обладает вместительностью 420 литров. При всем этом в Elantra замечательный обзор, что положительно сказывается на безопасности во время движения, вкупе с хорошим набором регулировок сиденья водителя и руля это дает превосходное чувство габаритов совсем не маленького авто, длиной более чем в 4,5 метра. К набору безопасных опций во всех комплектациях добавлены подушки безопасности, ABS (антиблокировочная система тормозов) и EBD (система распределения тормозных усилий). Уже с завода Elantra оснащена качественной аудиосистемой с возможностью прослушивать любимую музыку с диска или USB-накопителя.
Конечно, стоит отметить и мощность автомобиля. 132-сильный мотор объемом 1,6 литра, слаженно работая с 6-ступенчатой автоматической КПП, разгоняется до сотни в 11,6 секунды, потребляя при этом всего 7 литров 92-го в смешанном цикле.
Вобрав в себя все лучше, что может быть в седане С-класса, Hyundai Elantra станет надежным островком покоя и комфорта для своего владельца и всей его семьи.
Перечисляя плюсы, стоит отметить и выгодные предложения на Elantra в феврале. Скидка 40 000 рублей и зимняя резина в подарок* от дилера «Феникс-Авто». А также сниженные процентные ставки по автокредиту**.
Познакомиться поближе с Hyundai Elantra и пройти тест-драйв вы можете в салоне официального дилера Hyundai «Феникс-Авто» на 10 лет Октября, 182.
«Феникс-Авто»
10 лет Октября, 182
(3812) 92-50-10
* Информация об организаторе акции, правилах проведения, кол-ве подарков, месте и порядке их получения - по телефону или на сайте «Феникс Авто». Сроки проведения: 1.02.16-29.02.16.
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