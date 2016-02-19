Hyundai Elantra. Ваш остров комфорта с плюсом

Elantra удовлетворит потребности людей семейных и заядлых автопутешественников. Ведь тут невероятное множество кармашков и отсеков для хранения всякой всячины, а багажник обладает вместительностью 420 литров. При всем этом в Elantra замечательный обзор, что положительно сказывается на безопасности во время движения, вкупе с хорошим набором регулировок сиденья водителя и руля это дает превосходное чувство габаритов совсем не маленького авто, длиной более чем в 4,5 метра. К набору безопасных опций во всех комплектациях добавлены подушки безопасности, ABS (антиблокировочная система тормозов) и EBD (система распределения тормозных усилий). Уже с завода Elantra оснащена качественной аудиосистемой с возможностью прослушивать любимую музыку с диска или USB-накопителя.