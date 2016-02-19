Гимн изяществу и благородству в исполнении Hugo Boss

Ознакомиться с новой мужской и женской коллекцией Hugo Boss весна-лето – 2016 вы можете уже сейчас в «Ниагара – территория моды» и магазине премиальной мужской одежды BOSTON.ONE. Весенняя коллекция обладает колоритным дизайном и радует яркими красками, при этом общий образ остается стильным и сдержанным. Большой выбор изящных платьев и юбок, шелковых блуз и топов для женщин. А калейдоскоп мужских сорочек и поло – своеобразный гимн изяществу и благородству.