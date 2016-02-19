Гимн изяществу и благородству в исполнении Hugo Boss

Hugo Boss – всемирно известный бренд одежды для мужчин и женщин. Благодаря безупречному стилю, лаконичному крою и всеобъемлющей практичности коллекций бренд стал знаковым в мире моды. Стильные костюмы и пиджаки, а также аксессуары, которые прекрасно дополнят образ делового человека, — первое, на что делают упор дизайнеры Hugo Boss.
История бренда
В 1923 году Хуго Фердинанд Босс основал в Метцингене небольшую швейную фабрику по производству рабочей и спортивной одежды. В 1930 году фабрика оказалось под угрозой банкротства. Бренд спас заказ от немецкого правительства на производство военной униформы.
Долгое время Hugo Boss специализировался исключительно на мужской одежде, отдавая предпочтение именно классическому стилю, тем не менее, стремясь удовлетворить запросы поклонников, компания запустила женскую линию.
В настоящее время на модном рынке компания Hugo Boss представлена двумя брендами (BOSS и HUGO). Бренды выпускают линии одежды, аксессуаров и парфюмерии, обладающих неповторимой индивидуальностью, что позволило каждому из них сформировать свою собственную аудиторию ценителей хорошего стиля.
BOSS Black Label – выбор успешных деловых людей, занимающихся бизнесом или строящим свою карьеру в условиях офиса со строгим дресс-кодом. Коллекции отличает идеальный внешний вид и высокое европейское качество.
BOSS Selection – благодаря эксклюзивным материалам и первоклассному крою модели класса люкс соответствуют самым высоким запросам взыскательной публики. Прекрасно подойдут для работы, формальных встреч или отдыха.
BOSS Green – современная спортивная мода. Для тех, кто не представляет свою жизнь без динамики, движения и спорта. В линии представлена максимально продуманная и стильная одежда для активного отдыха и спорта. Особое внимание уделено одежде для игры в гольф.
BOSS Orange – стильная молодежная линейка бренда в стиле кэжуал создана для активной, насыщенной событиями жизни в ритме большого города. Акцент сделан именно на комфорте, безупречном стиле и практичности коллекции.
Коллекции бренда HUGO – это прежде всего прогрессивная авангардная мода для трендсеттеров, ультрасовременные эксклюзивные модели, чистые линии, продуманный крой и минимализм в деталях.
Сегодня Hugo Boss – один из самых узнаваемых домов моды. Фирма начинала с производства одежды классического строгого стиля, постепенно осваивая кэжуал, спортивный стиль, авангардную моду, при этом не забыв об элегантной одежде класса люкс. Именно из-за способности быть многогранным и всегда актуальным бренд Hugo Boss заслужил всемирную любовь покупателей.
Одежду Hugo Boss предпочитают публичные персоны и звезды Голливуда, например принцесса Испании Летиция, актрисы Кэйт Бланшетт, Хлоя Севиньи, актеры Антонио Бандерас, Джон Траволта, Мэтью МакКонахи, Крис Хэмсворт, Тэйлор Китч и др.
Ознакомиться с новой мужской и женской коллекцией Hugo Boss весна-лето – 2016 вы можете уже сейчас в «Ниагара – территория моды» и магазине премиальной мужской одежды BOSTON.ONE. Весенняя коллекция обладает колоритным дизайном и радует яркими красками, при этом общий образ остается стильным и сдержанным. Большой выбор изящных платьев и юбок, шелковых блуз и топов для женщин. А калейдоскоп мужских сорочек и поло – своеобразный гимн изяществу и благородству.
«Ниагара — территория моды», PFG «МиллениуМ», 1-й этаж, тел. 662-009
BOSTON.ONE, пр. К. Маркса, 22, тел. 32-54-03
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