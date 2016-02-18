ВВС Британии подняты по тревоге из-за ядерных бомбардировщиков РФ

«FOX News» со ссылкой на заявление командования королевских ВВС сообщает о появлении в зоне интересов Великобритании двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 «Белый лебедь», способных нести на борту ядерные ракеты.
По информации британских военных на перехват российских самолетов были подняты два истребителя Eurofighter Typhoon. Уточняется, что самолеты Ту-160 (по классификации НАТО – «Blackjack») не вторгались в воздушное пространство Великобритании, но находились в «зоне интересов» этой страны.
Приближение Ту-160 было замечено в среду днем в районе Северного моря. Далее в сопровождении «Eurofighter Typhoon» «Белые лебеди» проследовали курсом на юг.
Граница воздушного пространства Британии находится на расстоянии 12 миль от побережья. Тревога британских военных по поводу пролетов мимо Ту-160 усилилась после участия этих ядерных бомбардировщиков в антитеррористической операции России в Сирии. Они сыграли заметную роль в уничтожении боевых целей ИГ (запрещенной организации).
«Telegraph.co.uk» публикует схему стандартного патрулирования королевскими ВВС воздушного пространства этой страны. Один патрульный «Eurofighter Typhoon» постоянно находится в небе над северными островами, второй – недалеко от воздушного пространства Лондона. При необходимости могут быть задействованы дополнительные силы.
Уточняется, что за последние 10 лет наиболее часто российские бомбардировщики пролетали недалеко от Британии в 2007 году (19 раз). В 2015 году – 2 раза.
На этой схеме видно как «эволюционировали» самолеты королевских ВВС:
Фото: telegraph.co.uk