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ВВС Британии подняты по тревоге из-за ядерных бомбардировщиков РФ

18 февраля 2016, 07:59
Перехват Ту-160.

«FOX News» со ссылкой на заявление командования королевских ВВС сообщает о появлении в зоне интересов Великобритании двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 «Белый лебедь», способных нести на борту ядерные ракеты.

По информации британских военных на перехват российских самолетов были подняты два истребителя Eurofighter Typhoon. Уточняется, что самолеты Ту-160 (по классификации НАТО – «Blackjack») не вторгались в воздушное пространство Великобритании, но находились в «зоне интересов» этой страны.

Приближение Ту-160 было замечено в среду днем в районе Северного моря. Далее в сопровождении «Eurofighter Typhoon» «Белые лебеди» проследовали курсом на юг.


Граница воздушного пространства Британии находится на расстоянии 12 миль от побережья. Тревога британских военных по поводу пролетов мимо Ту-160 усилилась после участия этих ядерных бомбардировщиков в антитеррористической операции России в Сирии. Они сыграли заметную роль в уничтожении боевых целей ИГ (запрещенной организации).

«Telegraph.co.uk» публикует схему стандартного патрулирования королевскими ВВС воздушного пространства этой страны. Один патрульный «Eurofighter Typhoon» постоянно находится в небе над северными островами, второй – недалеко от воздушного пространства Лондона. При необходимости могут быть задействованы дополнительные силы.


Уточняется, что за последние 10 лет наиболее часто российские бомбардировщики пролетали недалеко от Британии в 2007 году (19 раз). В 2015 году – 2 раза.


На этой схеме видно как «эволюционировали» самолеты королевских ВВС:



Фото: telegraph.co.uk

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