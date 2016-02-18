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Возвращение Шлеменко: омский боец MMA снова на ринге

18 февраля 2016, 20:39
Бой в Москве.

В пятницу, 19 февраля, в московском СК «Олимпийский» Александр Шторм Шлеменко сразится с экс-чемпионом организации М-1, заслуженным мастером спорта по боевому самбо Вячеславом Василевским. Губернатор Виктор Назаров призывает местных жителей болеть за омского бойца.

Поединок пройдет в рамках гран-при. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Глава региона поддержал нашего спортсмена и пожелал ему удачи. Также Назаров обратился к омичам в Instagram.


Напомним, Шлеменко выйдет на ринг спустя год после решения Атлетической комиссии штата Калифорния дисквалифицировать чемпиона. Сейчас Александр помогает молодым спортсменам достичь высот в смешанных единоборствах в своей школе, располагающейся во Дворце единоборств.



Фото и видео: allboxing.ru

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