Цены на нефть взлетели, спровоцировав резкое подорожание рубля

Цена апрельского фьючерса нефти элитной марки Brent на лондонской бирже ICE пробила отметку в 35 долларов за баррель, WTI – $31.
Стоимость фьючерса «черного золота» сорта Brent достигла 35,03 доллара за баррель, подорожав на 1,5% в сравнении с уровнем закрытия предыдущей сессии. Мартовские фьючерсы сырья марки WTI достигла отметки в $31,25, поднявшись на 7,07%.
Накануне резкий рост нефтяных цен потянул за собой российскую валюту. Вчера на Московской бирже доллар и евро упали на 3 рубля.
Положительная динамика нефтяных котировок вызвана сделанным накануне заявлением иранского министра нефти Бижана Намдара Зангане, который сообщил о согласии на «заморозку» уровня добычи сырья, отметив, что Иран поддержит любую инициативу, которая поможет улучшить ситуация со стоимостью «черного золота».
Данное заявление было сделано в ходе переговоров Ирана, Ирака, Катара и Венесуэлы, которыми обсуждалась возможность «замораживания» уровня добычи нефти. Стоит напомнить, что ранее по итогам встречи в Дохе России, Саудовской Аравии, Венесуэлы и Катара было сделано заявление о готовности в 2016 сохранить уровень добычи нефти на показателе 11 января 2016 года в случае, если данная инициатива будет поддержана другими странами-производителями «черного золота».