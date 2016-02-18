Цены на нефть взлетели, спровоцировав резкое подорожание рубля

Данное заявление было сделано в ходе переговоров Ирана, Ирака, Катара и Венесуэлы, которыми обсуждалась возможность «замораживания» уровня добычи нефти. Стоит напомнить, что ранее по итогам встречи в Дохе России, Саудовской Аравии, Венесуэлы и Катара было сделано заявление о готовности в 2016 сохранить уровень добычи нефти на показателе 11 января 2016 года в случае, если данная инициатива будет поддержана другими странами-производителями «черного золота».