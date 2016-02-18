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Цены на нефть взлетели, спровоцировав резкое подорожание рубля

18 февраля 2016, 13:06
После поддержки Ираном России.

Цена апрельского фьючерса нефти элитной марки Brent на лондонской бирже ICE пробила отметку в 35 долларов за баррель, WTI – $31.

Стоимость фьючерса «черного золота» сорта Brent достигла 35,03 доллара за баррель, подорожав на 1,5% в сравнении с уровнем закрытия предыдущей сессии. Мартовские фьючерсы сырья марки WTI достигла отметки в $31,25, поднявшись на 7,07%.

Накануне резкий рост нефтяных цен потянул за собой российскую валюту. Вчера на Московской бирже доллар и евро упали на 3 рубля.

Положительная динамика нефтяных котировок вызвана сделанным накануне заявлением иранского министра нефти Бижана Намдара Зангане, который сообщил о согласии на «заморозку» уровня добычи сырья, отметив, что Иран поддержит любую инициативу, которая поможет улучшить ситуация со стоимостью «черного золота».

Данное заявление было сделано в ходе переговоров Ирана, Ирака, Катара и Венесуэлы, которыми обсуждалась возможность «замораживания» уровня добычи нефти. Стоит напомнить, что ранее по итогам встречи в Дохе России, Саудовской Аравии, Венесуэлы и Катара было сделано заявление о готовности в 2016 сохранить уровень добычи нефти на показателе 11 января 2016 года в случае, если данная инициатива будет поддержана другими странами-производителями «черного золота».



Верхнее фото: иллюстрация
Фото в тексте: ТАСС

#Новости#Бизнес#Общество
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