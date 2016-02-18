Тотальный взлом Android-смартфонов через SMS-сообщения

Датской компанией Heimdal, специализирующейся на вопросах информационной безопасности, обнаружен новый опасный вирус, который угрожает смартфонам, работающим на базе операционной системы Android.
Обнаруженный троян получил название Mazar, который распространяется с помощью SMS-сообщений. Зараженное мобильное устройство жертвы позволяет злоумышленникам отправлять сообщения, совершать звонки, а также получать полный доступ к файлам, хранящимся в памяти смартфона, сообщает
Согласно оценкам специалистов компании Heimdal, зараженные SMS-сообщения были разосланы более чем на 100 тысяч мобильных устройств в Дании. Еще неизвестно, получили ли подобные текстовые месседжи представители других стран. Отмечается, что полномасштабная атака данного вируса зафиксирована впервые.
Заражение смартфона происходит по довольно простой схеме. Первоначально на мобильное устройство приходит SMS-сообщение, в котором содержится ссылка, при нажатии на которую начинается скачивание анонимного браузера Tor, через который на устройство попадает троян.
Очевидно, что браузер Tor используется для скрытия источника распространения вирусной программы. Необходимо обратить внимание на тот факт, что одного нажатия на ссылку недостаточно для заражения трояном. На смартфоне должна быть выключена работающая по умолчанию защитная функция, которая позволяет скачивать ПО лишь из надежных источников.
Помимо этого, замечена интересная особенность действия вируса. На мобильных устройствах, работающих на базе Android, где выбран в настройках русский язык, заражению не подвергаются.
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