Тотальный взлом Android-смартфонов через SMS-сообщения

Очевидно, что браузер Tor используется для скрытия источника распространения вирусной программы. Необходимо обратить внимание на тот факт, что одного нажатия на ссылку недостаточно для заражения трояном. На смартфоне должна быть выключена работающая по умолчанию защитная функция, которая позволяет скачивать ПО лишь из надежных источников.