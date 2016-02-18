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Сверхмощный взрыв на Солнце, выброс темного вещества

18 февраля 2016, 10:44
Отделение протоберанца.

NASA опубликовано видео в высоком разрешении, на котором запечатлен протоберанец, отрывающийся от небесного светила, обычно данное явление вызвано мощными вспышка, в результате которых происходит выброс темного вещества.

Протоберанцы представляют собой плотные конденсации холодного, относительно солнечной короны, вещества. За счет действия магнитных полей они поднимаются и удерживаются над поверхностью небесного светила.

Ролик, опубликованный на официальном сайте американского космического агентства, смонтирован из снимков, которые были сделаны 3 февраля нынешнего года в ультрафиолетовом диапазоне, невидимом для человека. Сделать это удалось с помощью инструмента космической станции Solar Dynamics Observatory (SDO).



Запечатленный на видеоролике протоберанец относится к III типу, которые принимают форму похожую на кустарник. Подобные выбросы сгустков темного вещества могут достигать больших размеров.

Ранее NASA фиксировался протоберанец похожий на I тип, которые имеют форму струю дыма или облака. В таких случаях сгусток вещества поднимается на большую высоту по спирали, набирая высокую скорость.


Фото: иллюстрация

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