Сверхмощный взрыв на Солнце, выброс темного вещества

NASA опубликовано видео в высоком разрешении, на котором запечатлен протоберанец, отрывающийся от небесного светила, обычно данное явление вызвано мощными вспышка, в результате которых происходит выброс темного вещества.
Протоберанцы представляют собой плотные конденсации холодного, относительно солнечной короны, вещества. За счет действия магнитных полей они поднимаются и удерживаются над поверхностью небесного светила.
Ролик, опубликованный на официальном сайте американского космического агентства, смонтирован из снимков, которые были сделаны 3 февраля нынешнего года в ультрафиолетовом диапазоне, невидимом для человека. Сделать это удалось с помощью инструмента космической станции Solar Dynamics Observatory (SDO).
Запечатленный на видеоролике протоберанец относится к III типу, которые принимают форму похожую на кустарник. Подобные выбросы сгустков темного вещества могут достигать больших размеров.
Ранее NASA фиксировался протоберанец похожий на I тип, которые имеют форму струю дыма или облака. В таких случаях сгусток вещества поднимается на большую высоту по спирали, набирая высокую скорость.
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