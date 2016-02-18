Сверхмощный взрыв на Солнце, выброс темного вещества

Ролик, опубликованный на официальном сайте американского космического агентства, смонтирован из снимков, которые были сделаны 3 февраля нынешнего года в ультрафиолетовом диапазоне, невидимом для человека. Сделать это удалось с помощью инструмента космической станции Solar Dynamics Observatory (SDO).