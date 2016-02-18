Старт продаж самого быстрого внедорожника в мире от Bentley в РФ



Согласно сообщениям в СМИ, на российском рынке новинка стартует ценой от 15 миллионов рублей. Таким образом, новый британский внедорожник уступит в цене лишь двум модификациям Mercedes-Benz G-Class: «заряженному» G65 AMG стоимостью более 20 миллионов рублей и спецверсии G500 4x4, цена которой начинается от 18 миллионов 400 тысяч.