Старт продаж самого быстрого внедорожника в мире от Bentley в РФ

Российские автодилеры британской автомобилестроительной марки Bentley начали прием предзаказов на первый в истории компании внедорожник Bentayga.
В Россию первый автомобиль сегмента SUV Bentley должен прибыть уже через 25 дней, сообщает издание «Российская газета».
Таким образом, Bentley стала первой люксовой маркой, которая обзавелась в своем модельном ряду внедорожником. Отмечаются, что примеры британской компании могут последовать такие производители, как Aston Martin, Lamborghini и Rolls-Royce.
Британским автопроизводителем новый внедорожник позиционируется как самый роскошный и быстрый в мире. Bentayga оснащен 6-литровым двигателем W12 мощностью 600 лошадиных сил. Автомобиль разгоняется до 100 километров в час за 4,1 секунды. Максимальная скорость нового SUV составляет 301 км/ч.
Согласно сообщениям в СМИ, на российском рынке новинка стартует ценой от 15 миллионов рублей. Таким образом, новый британский внедорожник уступит в цене лишь двум модификациям Mercedes-Benz G-Class: «заряженному» G65 AMG стоимостью более 20 миллионов рублей и спецверсии G500 4x4, цена которой начинается от 18 миллионов 400 тысяч.
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