Секс длится меньше минуты и вас это устраивает?

Раннее семяизвержение – одно из самых распространенных мужских заболеваний. По определению Всемирной организации здравоохранения, эякуляция, наступившая раньше одной минуты после начала акта, может называться преждевременной.
Первичное раннее семяизвержение является врожденным и встречается крайне редко. Вторичное — результат разных факторов: травмы, лекарственные препараты, инфекции, психологические факторы и прочее. Важно, что при адекватном лечении половая функция восстанавливается: classclinic.ru/urologiya.
По силе влияния на качество жизни мужчины раннее семяизвержение не уступает эректильной дисфункции (импотенции). Ощущение безысходности ситуации и невозможность получить удовлетворение от сексуальных отношений часто приводят к семейным конфликтам, разрыву отношений и зачастую мужской депрессии. Преобладающими проблемами являются заниженная самооценка, синдром ожидания неудачи и неуверенность в будущем.
Врач-уролог Тарарако Максим Анатольевич
Профилактика преждевременного семяизвержения:
• постоянная половая партнерша;
• своевременное разрешение конфликтов дома и на работе;
• отказ от вредных привычек (курение, алкоголь);
• режим труда и отдыха (достаточный отдых, чередование умственного и физического труда);
• избегание переохлаждений;
• своевременное лечение инфекционно-воспалительных заболеваний половой сферы мужчины;
• регулярное посещение уролога (не реже одного раз в год).
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• раннее семяизвержение;
• аденома;
• простатит;
• осложнения заболеваний, передающихся половым путем.
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