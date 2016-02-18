Секс длится меньше минуты и вас это устраивает?

Если вы хотите улучшить свои сексуальные возможности, а значит, и качество жизни в целом, вам стоит обратиться к урологам медицинского центра «Класс Клиник» , которые окажут помощь в лечении мужских заболеваний в соответствии с рекомендациями Европейской ассоциации урологов. Методика основана на комплексном подходе в лечении сексуальных расстройств у мужчин и таких распространенных заболеваний, как:

• раннее семяизвержение;

• аденома;

• простатит;

• осложнения заболеваний, передающихся половым путем.