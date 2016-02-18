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Пользоваться ВКонтакте можно будет только по паспорту

18 февраля 2016, 16:37
Инициатива АЗАПИ.

АЗАПИ (Ассоциация по защите авторских прав в Интернете) выступила с инициативой обязать пользователей социальной сети «ВКонтакте» предъявлять данные паспорта для получения возможности загрузки контента.

Таким образом, «В Контакте» при загрузке юзером каких-либо файлов должен потребовать его документы, которые подтверждают его право на размещение контента. В случае если пользователь считает себя правообладателем и гарантирует законность размещения контента, то на него должны распространяться требования администрации «ВКонтакте»,которые предъявляются к правообладателям, сообщается на сайте АЗАПИ.

АЗАПИ отмечается, что на тот случай, если администрация «ВКонтакте» не захочет идти навстречу, пожелав сохранить приватность данных пользователей, то в данной ситуации социальная сеть не может обладать статусом информационного посредника.

В связи с этим АЗАПИ обратилась в Московский городской суд, организация надеется, что Мосгорсуд обяжет администрацию «ВКонтакте» самостоятельно ограничивать повторное размещение контента, избегая дополнительного направления правообладателям претензий.


Фото: иллюстрация

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