Пользоваться ВКонтакте можно будет только по паспорту

Таким образом, «В Контакте» при загрузке юзером каких-либо файлов должен потребовать его документы, которые подтверждают его право на размещение контента. В случае если пользователь считает себя правообладателем и гарантирует законность размещения контента, то на него должны распространяться требования администрации «ВКонтакте»,которые предъявляются к правообладателям, сообщается на сайте АЗАПИ.