Для тех, кто любит путешествия

Так что же это за зверь и где его стихия? Безусловно, это семейный автомобиль, призванный дарить удовольствие водителю и море пространства для всего семейства. Далекие расстояние – вот его призвание. Обладая длинной базой, этот исполин словно плывет по дороге. А легковая посадка дает возможность водителю комфортно расположиться и наслаждаться пребыванием в пути. Он мягок и обходителен, несмотря на свой грозный вид. Но если потребуется преодолеть преграды – он становится грозным воином, не останавливающимся перед трудностями. Этому способствует небывалый для этого класса клиренс – 205 мм. Даже больше, чем у известных кроссоверов.