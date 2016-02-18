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Для тех, кто любит путешествия

18 февраля 2016, 11:16
Для тех, кто любит путешествия

BMW 5 GT, Maserati GT, Porsche Panamera – что объединяет эти автомобили? Конечно же, в первую очередь это необычность форм. Это не кроссовер и не универсал, это и не купе, хотя покатая крыша и говорит об обратном. Все эти классы непостижимым образом собрались в этих моделях и превратились в отдельный класс пятиместных спортивных автомобилей бизнес-класса с пятой задней дверью.

В этом ряду обособленно стоит еще один автомобиль – Honda Crousstour. Почему обособленно, спросите вы? Да очень просто – дело в цене. Отличаясь чуть ли не в 2 раза в цене от вышеназванных моделей, Crosstour ничуть не уступает им в богатстве комплектации и технических характеристиках, при этом оставаясь ярким представителем этого необычного семейства. Огромный 5-метровый Honda Croustour – автомобиль «гран-туризмо», сочетающий в себе черты практичного универсала, просторного купе и большого кроссовера.

Так что же это за зверь и где его стихия? Безусловно, это семейный автомобиль, призванный дарить удовольствие водителю и море пространства для всего семейства. Далекие расстояние – вот его призвание. Обладая длинной базой, этот исполин словно плывет по дороге. А легковая посадка дает возможность водителю комфортно расположиться и наслаждаться пребыванием в пути. Он мягок и обходителен, несмотря на свой грозный вид. Но если потребуется преодолеть преграды – он становится грозным воином, не останавливающимся перед трудностями. Этому способствует небывалый для этого класса клиренс – 205 мм. Даже больше, чем у известных кроссоверов.

Что уж говорить про оснащение… ABS, ESP, климат-контроль, обогрев зеркал, подогрев всех сидений, круиз-контроль, кожаный салон, электропривод передних сидений, память положений сидений, люк, камеры в зеркале и сзади. Да что уж говорить – этот необычный кроссовер напичкан многими современными радостями автолюбителя.

Конечно, про этот автомобиль можно рассказывать часами и все удивляться его неповторимости. Но лучше, как говорится, один раз увидеть. А увидеть его можно у официального дилера Honda компании «Феникс-Авто». Тем более что сейчас этого красавца можно приобрести по специальной цене в 1 855 000 рублей*. Остались сомнения? Приходите – развеем!

«Феникс-Авто»
Официальный дилер Honda
Маяковского, 82
(3812) 92-50-30
www.honda.fenix-auto.ru


* Предложение ограниченно и действует до 29.02.2016

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