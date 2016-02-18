Чемпионы шагают по стране. Быстрее, выше, сильнее вместе со Спорт FM

Светлана Хоркина: «Такие фильмы очень важны, ведь препятствия приходится преодолевать не только профессиональным спортсменам, но и каждому человеку на пути к цели. Спасибо создателям фильма и радиостанции Спорт FM за этот проект. Он демонстрирует, что никто не может помешать тебе осуществит мечту, если ты сам делаешь для этого все».