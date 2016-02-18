Чемпионы шагают по стране. Быстрее, выше, сильнее вместе со Спорт FM

В рамках федерального проекта «Чемпионы шагают по стране» Спорт FM организует предпремьерные показы фильма «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее» в 20 городах.
Более 3000 человек получат возможность выиграть билеты и пообщаться с героями фильма – великими спортсменами и актерами, исполнившими их роли.
В рамках проекта воспитанники детских домов и спортивных школ из разных регионов России также смогут посетить показы бесплатно.
Борец Александр Карелин, гимнастка Светлана Хоркина и пловец Александр Попов — три легендарных российских спортсмена, на общем счету которых 9 золотых олимпийских медалей и больше тысячи побед! У каждого был свой путь, своя уникальная драматическая история восхождения. Они стали легендами мирового спорта и дали возможность всей стране сказать: «Мы победили!».
Светлана Хоркина: «Такие фильмы очень важны, ведь препятствия приходится преодолевать не только профессиональным спортсменам, но и каждому человеку на пути к цели. Спасибо создателям фильма и радиостанции Спорт FM за этот проект. Он демонстрирует, что никто не может помешать тебе осуществит мечту, если ты сам делаешь для этого все».
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