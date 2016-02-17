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Заявление Обамы: Да, у России крупнейшая армия

17 февраля 2016, 08:22
Президент США – о положении дел на Ближнем Востоке.

Как передают информагентства, глава Белого дома Барак Обама на пресс-конференции в Калифорнии назвал российскую армию «второй по мощи в мире» и «крупнейшей». Всё это было заявлено в связи с ситуацией, складывающейся в настоящий момент на Ближнем Востоке.

В частности, ТК «Звезда» со ссылкой на свои источники сообщает, что Обама отметил, если ВКС России и дальше продолжит свои действия в Сирии, то у оппозиционных сил в этой стране не будет никаких шансов что-либо предпринять.

Барак Обама также заявил следующее: «Да, у России крупнейшая армия. Очевидно, кучка повстанцев в Сирии не сможет соревноваться с оружием второй по мощи армии в мире».

Дальнейшие слова Обамы касались тех действий, которые пытаются предпринять сами США, а именно попытки проталкивать свою политику по свержению Башара Асада. Называя подобные свои действия «внутренней стабилизацией» обстановки в Сирии, Барак Обама также уточнил, что успех России помешает планам США в этой стране.

RT напоминает, что ранее Барак Обама называл Россию «региональной державой», сила которой простирается лишь в пределах ее государственных границ.

На что президент Владимир Путин в ходе интервью европейскому изданию ответил, что наша страна не претендует на роль сверхдержавы – «это дорого и ни к чему». Однако называть Россию страной «региональной» тоже сложно – обширная территория РФ граничит с Европой, Азией и Северной Америкой.

#Новости#Главное#Политика
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