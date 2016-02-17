Заявление Обамы: Да, у России крупнейшая армия

Как передают информагентства, глава Белого дома Барак Обама на пресс-конференции в Калифорнии назвал российскую армию «второй по мощи в мире» и «крупнейшей». Всё это было заявлено в связи с ситуацией, складывающейся в настоящий момент на Ближнем Востоке.
В частности,
Барак Обама также заявил следующее: «Да, у России крупнейшая армия. Очевидно, кучка повстанцев в Сирии не сможет соревноваться с оружием второй по мощи армии в мире».
Дальнейшие слова Обамы касались тех действий, которые пытаются предпринять сами США, а именно попытки проталкивать свою политику по свержению
На что президент Владимир Путин в ходе интервью европейскому изданию ответил, что наша страна не претендует на роль сверхдержавы – «это дорого и ни к чему». Однако называть Россию страной «региональной» тоже сложно – обширная территория РФ граничит с Европой, Азией и Северной Америкой.