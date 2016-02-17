В Омске больше сотни водителей остались без прав за долги по штрафам

В Омске у 140 водителей временно ограничено право управления автомобилем. Причиной тому стали неоплаченные штрафы на сумму свыше 10 тысяч рублей и прочие задолженности.
За нарушение временного ограничения предусмотрено привлечение к административной ответственности по статье 17.17 КоАП РФ. Санкция по ней предусматривает 50 часов обязательных работ или лишение прав на срок до 1 года. На данный момент в городе приостановлено действия права управления транспортным средством у 141 водителя. Только два человека полностью погасили долг.
Напомним, с 1 января 2016 года в силу вступил федеральный закон «« О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части совершенствования взыскания штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения». После вынесения постановления о привлечении к административной ответственности граждане могут оплатить половину суммы наложенного штрафа в течение 20 дней.
В полном объеме к административной ответственности будут подвергнуты водители, управлявшие автомобилем в состоянии опьянения либо отказавшиеся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения; водители, совершившие ДТП, в результате которых пострадали люди; повторное совершение таких административных правонарушений, как: превышение скоростного режима более чем на 40 км/ч, проезд на запрещающий сигнал светофора, движение в нарушение Правил дорожного движения по полосе, предназначенной для встречного движения, движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением, управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
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