В Омске больше сотни водителей остались без прав за долги по штрафам

В полном объеме к административной ответственности будут подвергнуты водители, управлявшие автомобилем в состоянии опьянения либо отказавшиеся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения; водители, совершившие ДТП, в результате которых пострадали люди; повторное совершение таких административных правонарушений, как: превышение скоростного режима более чем на 40 км/ч, проезд на запрещающий сигнал светофора, движение в нарушение Правил дорожного движения по полосе, предназначенной для встречного движения, движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением, управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке.