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Травма черепа, ушибы и переломы – девушка отдохнула в омском парке

17 февраля 2016, 15:23
Горожанка предупреждает – будьте внимательны!

Жительница Омска получила травмы во время катаний на тюбинге с самодельной горки в Советском округе. В социальной сети девушка сообщила о многочисленных переломах, включая височную кость черепа.

Случай произошел в Советском парке, где находится горка, накатанная неизвестными любителями экстрима в районе центрального лестничного спуска к Иртышу.

Попробовать спуститься с нее решила и радиоведущая «Европы Плюс». В итоге она «влетела на плюшке в дерево», получив открытую черепно-мозговую травму, перелом височной кости черепа, перелом основания черепа, перелом лопатки и многочисленные ушибы. Перечень травм размещен на официальной странице потерпевшей во «ВКонтакте».

В своем сообщении девушка пожаловалась, что руководство парка не предупреждает посетителей и их детей об опасности, а в травматологиях частенько встречаются пациенты, получившие травмы на горке. Также радиоведущая выразила благодарность мужчине, который вызвал скорую помощь и помогал ей находиться в сознании до приезда медиков.


От себя добавим, что риск получить травмы, скатившись с горки, присутствует всегда – и в местах санкционированного спуска, и там, где горожане катаются на свой страх и риск. Помните о своем здоровье – кроме того, что лечиться в наше время дорого, так еще и нет 100-процентной гарантии, что травмы, полученные от минутного экстрима, не приведут в будущем к серьезным осложнениям.

Берегите себя и своих близких!

#Новости#Недвижимость#Общество
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