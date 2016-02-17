Травма черепа, ушибы и переломы – девушка отдохнула в омском парке

Жительница Омска получила травмы во время катаний на тюбинге с самодельной горки в Советском округе. В социальной сети девушка сообщила о многочисленных переломах, включая височную кость черепа.
Случай произошел в Советском парке, где находится горка, накатанная неизвестными любителями экстрима в районе центрального лестничного спуска к Иртышу.
Попробовать спуститься с нее решила и радиоведущая «Европы Плюс». В итоге она «влетела на плюшке в дерево», получив открытую черепно-мозговую травму, перелом височной кости черепа, перелом основания черепа, перелом лопатки и многочисленные ушибы. Перечень травм размещен на официальной странице потерпевшей во «ВКонтакте».
В своем сообщении девушка пожаловалась, что руководство парка не предупреждает посетителей и их детей об опасности, а в травматологиях частенько встречаются пациенты, получившие травмы на горке. Также радиоведущая выразила благодарность мужчине, который вызвал скорую помощь и помогал ей находиться в сознании до приезда медиков.
От себя добавим, что риск получить травмы, скатившись с горки, присутствует всегда – и в местах санкционированного спуска, и там, где горожане катаются на свой страх и риск. Помните о своем здоровье – кроме того, что лечиться в наше время дорого, так еще и нет 100-процентной гарантии, что травмы, полученные от минутного экстрима, не приведут в будущем к серьезным осложнениям.
Берегите себя и своих близких!