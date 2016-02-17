Травма черепа, ушибы и переломы – девушка отдохнула в омском парке



От себя добавим, что риск получить травмы, скатившись с горки, присутствует всегда – и в местах санкционированного спуска, и там, где горожане катаются на свой страх и риск. Помните о своем здоровье – кроме того, что лечиться в наше время дорого, так еще и нет 100-процентной гарантии, что травмы, полученные от минутного экстрима, не приведут в будущем к серьезным осложнениям.