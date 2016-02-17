Продажи нового смартфона Apple в России – дешевле, чем iPhone 6

Новейший смартфон от Apple iPhone 5se появится в продаже на территории России уже в апреле нынешнего года. Стала известна цена новинки «яблочной» компании.
Стоимость гаджета составит 39 990 рублей, что на пять тысяч дешевле, чем iPhone 6 в минимальной комплектации, сообщает MacDigger со ссылкой на данные Mobile Research Group.
Смартфон iPhone 5se с 4-дюймовым экраном должен получить металлический корпус. Устройство будет оснащено чипсетом Apple A8. Гаджет будет представлен в двух версиях – с объёмом памяти в 16 и 64 гигабайта.
Помимо этого, новинка получит чип NFC для работы с платежной системой Apple Pay. Смартфон iPhone 5se получит восьмимегапиксельную камеру, которой поддерживается функция «живое фото». Скорее всего, функции TouchID в новом устройстве «яблочной» компании не будет.
Вместе с iPhone 5se, который будет доступен в четырех цветах (золотом, серебристом, сером, розовом), компанией Apple будет представлен новый планшетный компьютер iPad Air 3. Официальный анонс устройств намечен на 15 марта.
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