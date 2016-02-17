Мужская группа из Питера развлечет омичей вечерним представлением

28 февраля на сцене ДК «Сибиряк» состоится концерт санкт-петербургского мужского ансамбля «Антем».
Вокальный ансамбль «Антем» создан в июне 2005 года как часть проекта «Звучащая экспозиция» Екатерининского дворца, государственного музея-заповедника «Царское Село», г. Пушкин, Санкт-Петербург.
В состав ансамбля вошли профессиональные музыканты с консерваторским образованием, участники ведущих творческих коллективов Санкт-Петербурга, имеющие большой опыт ансамблевого и сольного пения.
С 2010 года ансамбль «Антем» в составе ТО «Славяне» – участник проекта государственного Эрмитажа под названием «Музыкальный Эрмитаж», его музыканты являются лауреатами международных конкурсов.
Участники ансамбля выступали во многих европейских странах, в частности в Великобритании, а также в США и Японии.
Основу репертуара ансамбля составила русская духовная и народная музыка, исполняемая без инструментального сопровождения (a-cappella). Наряду с этим в репертуаре есть западно-европейская духовная и светская музыка, обработки песен и романсов и переложения популярной инструментальной музыки для вокального ансамбля.
Жанр больших концертов коллектива определить невозможно. Это концерты в концерте. Одновременно и серьезная лекция, и театральная зарисовка, и даже цирковая клоунада, серьезный классический вокал и вокальное паясничание, но всегда очень интеллигентно и с тонким вкусом, что коренным образом отличает «Антем» от других подобных творческих коллективов.
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