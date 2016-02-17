Мужская группа из Питера развлечет омичей вечерним представлением

Жанр больших концертов коллектива определить невозможно. Это концерты в концерте. Одновременно и серьезная лекция, и театральная зарисовка, и даже цирковая клоунада, серьезный классический вокал и вокальное паясничание, но всегда очень интеллигентно и с тонким вкусом, что коренным образом отличает «Антем» от других подобных творческих коллективов.