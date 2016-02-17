Как угодить мужчине с подарком?

Долой смятения, мы уже все придумали! Если он владеет автомобилем, не сомневайтесь, лучшим сюрпризом для него станет что-то связанное с любимой машиной. Ведь каждый автолюбитель стремится следить за чистотой и техническим состоянием своего транспортного средства.