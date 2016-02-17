Как угодить мужчине с подарком?

Приближается самый брутальный праздник года. И каждый раз сотни, нет, миллионы женщин задаются одним и тем же вопросом: «Что же подарить своему защитнику, другу или коллеге?»
Долой смятения, мы уже все придумали! Если он владеет автомобилем, не сомневайтесь, лучшим сюрпризом для него станет что-то связанное с любимой машиной. Ведь каждый автолюбитель стремится следить за чистотой и техническим состоянием своего транспортного средства.
Сервис-маркеты «Феникс-Авто» предлагают вашему вниманию полезный и всегда нужный каждому автолюбителю подарок – сертификат номиналом 500, 1000 или 3000 рублей.
Подарочный сертификат предоставит вашему драгоценному защитнику возможность приобрести необходимый автомобильный товар, начиная от масла и фильтров и заканчивая аксессуарами, и тут же воспользоваться услугами профессиональных мастеров по замене или ремонту. Просто рай для автолюбителя!
Приобрести подарочный сертификат вы можете прямо
ул. Химиков, 10а/1 , т. 925-025
ул. Кемеровская, 4/1, т. 278-882
пр. Королева, 27/1, т. 308-070
ул. Маяковского, 82, т. 580-570
СТЦ «МЕГА», т. 353-019 (бульвар Архитекторов, 35)
ИП Подшивалова О. В., ОГРНИП 304550607900209
На правах рекламы