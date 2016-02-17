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К Земле приближается второй Челябинский метеорит: под угрозой спутники

17 февраля 2016, 16:09
Достигнет нашей планеты к 5 марта.

Астероид, обозначаемый как 2013 TX68, может приблизиться к Земле на расстояние 17 тысяч километров, то есть в пределах нахождения геостационарных спутников.

Размерами астероид несколько превышает габариты Челябинского метеорита, который вошел в плотные слои атмосферы Земли 15 февраля 2013 года. Максимальное сближение 2013 TX68 с нашей планетой ожидается 5 марта.

Специалисты NASA в последнем номере журнала National Geographic выступили с заявлением, что шансов столкновения нет, однако однозначно оценить степень сближения астероида с Землей пока не удается. Космическое тело может пройти на расстоянии от 14 миллионов до 17 тысячи километров.

Причиной столь серьезного разброса в оценках возможного сближения астероида с Землей является недостаток данных. Космическое тело было обнаружено учеными еще в 2013 году, тогда наблюдение за ним велось всего на протяжении трех суток, прежде чем он прошел между Солнцем и нашей планетой.

В тот день, когда астероид будет пролетать мимо нашей планеты, его яркость резко возрастет, в связи с чем учеными выражается надежда на то, что вновь удастся увидеть 2013 TX68. Именно тогда и представится возможность определить дистанцию, на которой космическое тело пройдет от Земли, его скорость вращения, состав и размеры.

Ориентировочно диаметр астероида составляет 30 метров. В околоземном пространстве может находиться около миллиона подобных космических тел. Следующее сближение 2013 TX68 с нашей планетой ожидается в конце сентября 2017 года.


Фото: иллюстрация

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