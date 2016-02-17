К Земле приближается второй Челябинский метеорит: под угрозой спутники

Причиной столь серьезного разброса в оценках возможного сближения астероида с Землей является недостаток данных. Космическое тело было обнаружено учеными еще в 2013 году, тогда наблюдение за ним велось всего на протяжении трех суток, прежде чем он прошел между Солнцем и нашей планетой.



В тот день, когда астероид будет пролетать мимо нашей планеты, его яркость резко возрастет, в связи с чем учеными выражается надежда на то, что вновь удастся увидеть 2013 TX68. Именно тогда и представится возможность определить дистанцию, на которой космическое тело пройдет от Земли, его скорость вращения, состав и размеры.