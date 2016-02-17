Ангела Меркель: санкции с России снять лучше сегодня

Были приостановлены переговоры о новом базовом соглашении о сотрудничестве и о безвизовом режиме, также был введен для въезда российских должностных лиц на территорию стран Евросоюза. Помимо этого, были введены ограничительные меры военного и финансового характера. В санкционные списки ЕС попали 37 юридических лиц, а также 151 человек. В отношении 20 оборонных, нефтедобывающих и финансовых структур действуют секторальные санкции.