Ангела Меркель: санкции с России снять лучше сегодня

На недавней встрече Христианско-демократического союза канцлер Германии Ангела Меркель выступила с заявлением, что отменить санкции в отношении России «лучше сегодня, чем завтра».
Канцлер ФРГ желает снять санкции с РФ как можно скорее, но пока Меркель не видит возможность для реализации этой идеи, поскольку сначала нужно выполнить определенные условия, сообщает
В начале нынешнего месяца Ангела Меркель выступила с заявлением, что из-за неполного выполнения минских соглашений санкции в отношении российской стороны отменены пока не будут, они будут сняты лишь при условии выполнения «Минска-2».
Евросоюзом санкции в отношении российской стороны были введены в 2014 году из-за событий, произошедших на Украине, и в связи с воссоединением России с Крымом. Перечень санкций уже неоднократно расширялся, а срок их действия продлевался.
Были приостановлены переговоры о новом базовом соглашении о сотрудничестве и о безвизовом режиме, также был введен для въезда российских должностных лиц на территорию стран Евросоюза. Помимо этого, были введены ограничительные меры военного и финансового характера. В санкционные списки ЕС попали 37 юридических лиц, а также 151 человек. В отношении 20 оборонных, нефтедобывающих и финансовых структур действуют секторальные санкции.
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