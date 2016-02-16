Взрыв и обрушение жилого дома с первого по пятый этаж

В подъезде обрушившегося дома зарегистрированы 13 детей. Отмечается, что все они могли и не проживать по месту регистрации, но не исключаются и сценарий, при котором они могли оказаться под завалами, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на источник в администрации Фрунзенского района Ярославля.