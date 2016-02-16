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Взрыв и обрушение жилого дома с первого по пятый этаж

16 февраля 2016, 10:51
Громкая трагедия в Ярославле.

В одном из домов Ярославля произошло обрушение подъезда с первого по пятый этаж из-за взрыва бытового газа. Известно, что уже извлечено тело одного погибшего.

В подъезде обрушившегося дома зарегистрированы 13 детей. Отмечается, что все они могли и не проживать по месту регистрации, но не исключаются и сценарий, при котором они могли оказаться под завалами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в администрации Фрунзенского района Ярославля.

Оценочные данные о количестве оказавшихся под завалами людей разнятся, источником в экстренных службах отмечалось, что в момент взрыва в подъезде могли находиться около 22 человек.

К данному моменту из-под завалов спасены уже четыре человека, они госпитализированы в тяжелом состоянии. Обрушение подъезда, в котором находится десять квартир, дома 25/9 на улице Судостроительной в Ярославле произошло 16 февраля, ориентировочно в 07:20 по омскому времени.

Причиной катастрофы послужил взрыв бытового газа в жилом доме, рассматривается версия неисправности газового оборудования. Жильцы соседних подъездов эвакуированы, на данный момент решается вопрос с их размещением. Согласно предварительным данным, никто из них за помощью к врачам не обращался.

К вылету в Ярославль МЧС готовит два вертолета с медицинскими модулями для эвакуации пострадавших.


Фото: mchs.gov.ru

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