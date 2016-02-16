Взрыв газа и обрушение жилого дома: семеро погибших, видео с места ЧС

Трагедия случилась сегодня, 16 февраля, в 07:20 по омскому времени. Взрыв бытового газа был настолько сильным, что одна секция дома сложилась подобно карточному домику. Экстренно на место происшествия прибыло восемь единиц пожарно-спасательных расчетов и 34 человек личного состава. 130 жильцов уцелевших подъездов были эвакуированы, сообщает « Интерфакс ».