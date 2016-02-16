Взрыв газа и обрушение жилого дома: семеро погибших, видео с места ЧС

Количество жертв взрыва бытового газа, которое стало причиной обрушения подъезда жилого дома в городе Ярославле, увеличилось уже до семи человек. За последние несколько часов спасателями были обнаружены под завалами тела женщины, мужчины и мальчика 4-6 лет.
Трагедия случилась сегодня, 16 февраля, в 07:20 по омскому времени. Взрыв бытового газа был настолько сильным, что одна секция дома сложилась подобно карточному домику. Экстренно на место происшествия прибыло восемь единиц пожарно-спасательных расчетов и 34 человек личного состава. 130 жильцов уцелевших подъездов были эвакуированы, сообщает «
Согласно заявлениям эвакуированных жильцов, в обрушившемся подъезде проживало большое количество детей. Спасателями сначала были найдены тела троих взрослых людей, после была обнаружена погибшая девочка 12-15 лет. Последними из завалов поисковикам удалось достать тела женщины и мальчика лет 4-6.
Из возможных причин взрыва экспертами исключается версия теракта. Согласно предварительным оценкам, чрезвычайное происшествие случилось из-за возникших с газовым оборудованием неполадок в квартире на четвертом этаже. Предполагается, что жильцом оказались нарушены правила противопожарной безопасности при работе с газовым оборудованием.
Завершение поисково-спасательных работ на месте обрушения подъезда жилого дома спасателями планируется уже сегодня вечером. Госпитализированы девять пострадавших Сам дом восстановлению не подлежит.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ был незамедлительно проинформирован о случившейся трагедии. На данный момент на уровне чрезвычайных служб и региональных властей предпринимаются все возможные меры.
Фото: скриншот из видео LifeNews