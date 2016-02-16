В Омске появился океанариум с акулами и рыбой-драконом

Уважаемые жители и гости города Омска! Со 02.01.2016 по 8.03.16 приглашаем вас посетить мини-ОКЕАНАРИУМ «Подводный мир».



Наш мини-ОКЕАНАРИУМ поможет вам погрузиться в интересный и увлекательный подводный мир. Вы сможете понаблюдать за жизнью самых необычных обитателей из Южной Америки, Африки и Юго-Восточной Азии.