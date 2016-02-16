В Омске появился океанариум с акулами и рыбой-драконом

Уважаемые жители и гости города Омска! Со 02.01.2016 по 8.03.16 приглашаем вас посетить мини-ОКЕАНАРИУМ «Подводный мир».
Наш мини-ОКЕАНАРИУМ поможет вам погрузиться в интересный и увлекательный подводный мир. Вы сможете понаблюдать за жизнью самых необычных обитателей из Южной Америки, Африки и Юго-Восточной Азии.
Посетители выставки увидят акул, пираний, китайскую рыбу-дракона, мурен и других редких рыб тропических водоемов нашей планеты.
В мини-ОКЕАНАРИУМЕ «Подводный мир» проводится экскурсия, на которой можно узнать о жизни этих удивительных и загадочных существ в условиях дикой природы.
Мини-ОКЕАНАРИУМ работает ежедневно с 10 утра до 8 вечера.
По всем вопросам звонить по тел. 37–86–13
Экспозиция расположена в областном Экспоцентре по адресу ул. 70 лет Октября, 25, к. 2
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