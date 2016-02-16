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Украинцев переселят в Сибирь для развития региона

16 февраля 2016, 12:24
А также на Дальний Восток.

Беженцам из Украины предложат переселиться на Дальний Восток или в Сибирь. Минвостокразвитием России была поддержана инициатива группы депутатов Госдумы, которые выступили за разработку федеральной целевой программы, направленной на добровольное переселение лиц, которые вынужденно покинули Украину.

Ведомством отмечается, что до 2020 года в ДФО (Дальневосточном федеральном округе) будет создано более 50 тысяч рабочих мест, которые могут быть заняты украинцами. О дальнейшей проработке вопроса уже уведомлена ФМС (Федеральная миграционная служба), сообщает издание «Известия».

Льготный режим пребывания украинцев, за исключением беженцев из Донецкой и Луганской республик, на территории РФ подошел к концу 31 октября 2015 года. С 1 по 30 ноября 2015 года им было необходимо получить легальный правовой статус, иначе они могут быть подвергнуты административному выдворению.

Согласно идее депутатов, украинцы, не получившие документы, могут добровольно переселиться на Дальний Восток и в Сибирь для увеличения темпов развития этих территорий.

По данным Росстата, в 2011 году в ДФО проживало 6 284 900 человек, к 1 января 2015 данный показатель сократился до 6 211 021 человека. В тоже время, согласно госпрограмме «Социально-экономическое развитие Байкальского региона и Дальнего Востока», к 2025 году рост численности населения ожидается до 10,75 миллиона человек. Но с учетом ныне существующей тенденции данная задача выглядит не очень реалистичной без помощи переселения, в том числе украинцев.


Фото: иллюстрация

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