Украинцев переселят в Сибирь для развития региона

По данным Росстата, в 2011 году в ДФО проживало 6 284 900 человек, к 1 января 2015 данный показатель сократился до 6 211 021 человека. В тоже время, согласно госпрограмме «Социально-экономическое развитие Байкальского региона и Дальнего Востока», к 2025 году рост численности населения ожидается до 10,75 миллиона человек. Но с учетом ныне существующей тенденции данная задача выглядит не очень реалистичной без помощи переселения, в том числе украинцев.