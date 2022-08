Стивен Фрай назвал дизайнера бомжом и убил себя в Твиттере

Так вот, Стивен Фрай заявил следующее: «Only one of the great cinematic costume designers would come to an awards ceremony dressed as a bag lady» (Только по-настоящему великие дизайнеры могут прийти на церемонию, одетые, как бомжи). По сути, его слова нисколько никого не обидели, а даже наоборот заострили внимание всех на одежде дизайнера. Но Стивен почему-то истолковал всё совершенно иначе и «убил» себя в Твиттере.