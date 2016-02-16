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Стивен Фрай назвал дизайнера бомжом и убил себя в Твиттере

16 февраля 2016, 08:45
Эпатажная выходка.

Известный британский актер и писатель Стивен Фрай (Stephen Fry) совершил виртуальное «убийство» собственного аккаунта в Твиттере после скандального поста собственного авторства о дизайнере Дженни Бивен (Jenny Beavan) и ее наряде на церемонии вручения премии BAFTA в Лондоне. Об этом пишет «The Guardian».

Широкой публике в России скандалист Стивен Фрай стал известен после того, как он сыграл роль брата Шерлока Холмса, Майкрофта, в фильме с участием Роберта Дауни младшего.

Так вот, Стивен Фрай заявил следующее: «Only one of the great cinematic costume designers would come to an awards ceremony dressed as a bag lady» (Только по-настоящему великие дизайнеры могут прийти на церемонию, одетые, как бомжи). По сути, его слова нисколько никого не обидели, а даже наоборот заострили внимание всех на одежде дизайнера. Но Стивен почему-то истолковал всё совершенно иначе и «убил» себя в Твиттере.


Кстати, Стивен Фрай был одним из соведущих на церемонии вручения кинопремии BAFTA. А дизайнер Дженни Бивен получила награду за фильм «Безумный Макс: Дорога ярости».

Уже после «самоубийства» Стивен Фрай успокоил всех тем, что заявил о своих прекрасных отношениях с Дженни Бивен – они большие друзья, и Дженни вполне адекватно отреагировала на его шутку.



#Новости#Афиша#Кино#Главное#Культура
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