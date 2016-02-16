Скандал СтопХам: драка, золотые часы, заявление жены чемпиона

Супруга Алексея Немова сообщила о намерениях олимпийского чемпиона Алексея Немова обратиться в правоохранительные органы и судебные инстанции по факту инцидента, произошедшего с активистом движения СтопХам. Об этом пишет
«Мы даже не поняли, что произошло, и это была явная провокация»,- заявила Галина Немова.
По мнению женщины, всё произошло как хорошо разыгранный сценарий. Во-первых, за день до этого «стопхамовцы» уже клеили наклейку на внедорожник спортсмена в то время, как он ожидал свою супругу в течение нескольких минут на том же месте. Во-вторых, в момент инцидента Алексей не бросал свой автомобиль и был готов отъехать в удобный момент, ожидая, когда освободится место на парковке. В-третьих, видео в сети смонтировано так, как будто бы Алексей ответил агрессией на доброжелательные просьбы стопхамовца, на самом же деле все было иначе, и Алексея явно спровоцировали, кроме того разбили дорогостоящие наручные часы и боковое зеркало автомобиля.
Со стороны руководителя движения «СтопХам» Дмитрия Чугунова также прозвучали свои комментарии: все доказательства есть на видео, но сами общественники в суд подавать не собираются. Но если Алексей Немов и его супруга захотят развития конфликта, то общественники будут вынуждены защищаться.
Напомним, накануне в Москве произошел
Каждая сторона конфликта трактует скандал по-своему. Во мнениях разделились и пользователи сети Интернет. Многие считают, что общественники поступают чересчур «нагло», другие же думают, что «закон для всех один» и его требуется соблюдать.
Напомним, Омск также засветился в нескольких конфликтных ситуациях, связанных с региональным отделением «СтопХам». Последняя стычка произошла в сентябре 2015 года. Инцидент сопровождался