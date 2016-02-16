Скандал СтопХам: драка, золотые часы, заявление жены чемпиона



По мнению женщины, всё произошло как хорошо разыгранный сценарий. Во-первых, за день до этого «стопхамовцы» уже клеили наклейку на внедорожник спортсмена в то время, как он ожидал свою супругу в течение нескольких минут на том же месте. Во-вторых, в момент инцидента Алексей не бросал свой автомобиль и был готов отъехать в удобный момент, ожидая, когда освободится место на парковке. В-третьих, видео в сети смонтировано так, как будто бы Алексей ответил агрессией на доброжелательные просьбы стопхамовца, на самом же деле все было иначе, и Алексея явно спровоцировали, кроме того разбили дорогостоящие наручные часы и боковое зеркало автомобиля.