Прямая трансляция спектакля «Мадемуазель Нитуш» в КЦ «Вавилон» (16+)

Сегодня спектакль «Мадемуазель Нитуш» является одной из самых замечательных постановок Театра им. Е. Вахтангова, где идет уже далеко не первый сезон. В постановке этого спектакля, режиссером которого стал Владимир Иванов, заняты действительно потрясающие актеры – Мария Аронова, Виктор Добронравов, Александр Олешко, Павел Любимцев.



Режиссер-постановщик Владимир Иванов

Художник-сценограф Борис Валуев

Хореограф Олег Глушков

В ролях: Виктор Добронравов, Александр Олешко, Евгения Крегжде, Ольга Немогай, Мария Аронова, Артур Иванов, Владислав Гандрабура, Кирилл Рубцов, Александр Галочкин, Марина Есипенко, Ксения Кубасова, Павел Любимцев, Валерий Ушаков, Юрий Красков, Евгений Косырев, Урсула, Александра Стрельцина, Екатерина Симонова



Продолжительность спектакля 3 часа 50 минут с двумя антрактами.

Спектакль рекомендован для зрителей старше 16 лет (16+)