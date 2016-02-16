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Мужской день — в кино, мужской вечер — в пабе!

16 февраля 2016, 17:34
Мужской день — в кино, мужской вечер — в пабе!

Не решил, как провести День защитника Отечества? 21, 22, 23 февраля в кинотеатре «Слава» мужским компаниям от 3 человек (купившим билет) выдается купон (каждому) на крепкий подарок!*

* Крепкий подарок — партнер OLDMAN PUB.
Купоны выдаются только лицам, достигшим совершеннолетия (при предъявлении удостоверения личности).
Купон действителен для обмена в OLDMAN PUB только с 21.02.2016 по 23.02.2016 (возврату денежных средств не подлежит).
Купон без билета недействителен в OLDMAN PUB. Информация об организаторе акции, кол-ве подарков, месте и порядке их получения - по тел. 90-44-44.

Закончи свой день по-мужски!
Подробная информация по телефону 90-44-44 и на www.slavakino.ru

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