Cтартовали продажи LADA XRAY в «АЗИЯ АВТО УСТЬ-КАМЕНОГОРСК»

Напомним, стартовая цена новой модели — 589 тысяч рублей. В базовую комплектацию новинки входят две подушки безопасности, система курсовой устойчивости ESC, система помощи при старте на подъеме, аудиосистема, регулировка сиденья водителя по высоте, система экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС», мультируль, светодиодные дневные ходовые огни, центральный замок с дистанционным управлением со складного ключа, 16-дюймовые литые диски колес и другие опции. Автомобиль доступен в двух версиях: Optima и Top*.