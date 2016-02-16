Cтартовали продажи LADA XRAY в «АЗИЯ АВТО УСТЬ-КАМЕНОГОРСК»

В воскресенье, 14 февраля, в автосалоне компании «АЗИЯ АВТО УСТЬ-КАМЕНОГОРСК» стартовали продажи нового кроссовера LADA XRAY. Продажи в Омске, как и в других городах, начались в 11:00 часов.
Автомобиль по-настоящему ждали и его появление позволило удовлетворить запросы тех автолюбителей, для которых важны одновременно: вместительность, простор, динамика, безопасность и экономичность.
Компактный – но солидный, высокий – но динамичный, LADA XRAY готов покорять города.
Более 450 гостей посетили дилерский центр «АЗИЯ АВТО УСТЬ-КАМЕНОГОРСК» в день старта продаж. В рамках презентации все желающие смогли узнать о достоинствах нового автомобиля, задать менеджерам интересующие вопросы, пройти тест-драйв, стать участником увлекательной квест-игры.
Уже в самом начале было куплено 3 автомобиля. Первым владельцем LADA XRAY в Омске стал Николай Шевченко.
Напомним, стартовая цена новой модели — 589 тысяч рублей. В базовую комплектацию новинки входят две подушки безопасности, система курсовой устойчивости ESC, система помощи при старте на подъеме, аудиосистема, регулировка сиденья водителя по высоте, система экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС», мультируль, светодиодные дневные ходовые огни, центральный замок с дистанционным управлением со складного ключа, 16-дюймовые литые диски колес и другие опции. Автомобиль доступен в двух версиях: Optima и Top*.
Внешность Lada XRAY спроектирована российскими разработчиками под руководством Стива Маттина. Дизайнерам удалось создать образ современного кроссовера с изящными линиями и неповторимым X-образным оформлением.
В данный момент действует система предварительных заказов на покупку LADA XRAY.
ДЦ «АЗИЯ АВТО УСТЬ-КАМЕНОГОРСК»:
ул. Новороссийская, 2
(3812) 75‒22‒55
www.aaukg.ru
* Оптима и Топ.
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