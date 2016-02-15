В сети появился новый сезон Игры Престолов - осторожно, спойлеры

В ролике, который длится немного более минуты, зрители могут увидеть Зал ликов, расположенный в Цокольном этаже Черно-белого дома в Браавосе, в котором хранятся лица погибших, используемые безликими для маскировки. Изучение тизера наводит на мысль, что до седьмого сезона мало кому из персонажей удастся выжить.