В сети появился новый сезон Игры Престолов - осторожно, спойлеры

Сегодня, 15 февраля, на официальной странице сериала «Игра престолов» (Game of Thrones) в социальной сети Twitter был обнародован тизер одной из самых ожидаемых телевизионных премьер 2016 года – шестого сезона фэнтези-эпика.
В ролике, который длится немного более минуты, зрители могут увидеть Зал ликов, расположенный в Цокольном этаже Черно-белого дома в Браавосе, в котором хранятся лица погибших, используемые безликими для маскировки. Изучение тизера наводит на мысль, что до седьмого сезона мало кому из персонажей удастся выжить.
Выход шестого сезона, содержащего 10 серий, намечен на 24 апреля. Сценарий основан на черновиках еще недописанного романа Джорджа Мартина «Ветра зимы», также использовались главы его предыдущих книг «Танец с драконами» и «Пира стервятников», которые небыли задействованы четвертом и пятом сезонах.
Несколькими днями ранее в Интернете на официальном сайте сериала «Игра престолов» появилось более двух десятков фотографий грядущего сезона, которые могут помочь поклонникам саги понять, кто из героев выжил, а кто – нет.