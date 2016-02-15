В России стартовали продажи LADA XRAY за 589 тысяч рублей

Накануне, 14 февраля, в 57-ми городах России стартовали продажи новой модели АвтоВАЗа – кроссовера LADA XRAY. Об этом сообщает пресс-служба автоконцерна. Дилерам были направлены по 6-8 автомашин в версиях Optima и Top.
На LADA XRAY установлены двигатели разработки LADA и Альянса Renault-Nissan – все они произведены в Тольятти. Начальная стоимость автомобиля – 589 000 рублей.
Отмечается, что XRAY символизирует быстрое обновление модельного ряда российского автопроизводителя. В продажу новая модель поступила всего через 81 день после того, как потребителю стала доступна еще одна новая машина – LADA Vesta.
В базовую комплектацию LADA XRAY Optima (с мотором LADA 1,6 л., 106 л.с., МКП) входят «2-е подушки безопасности, система курсовой устойчивости ESC, система помощи при старте на подъеме, аудиосистема, регулировка сиденья водителя по высоте, система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, мультируль, светодиодные дневные ходовые огни, центральный замок с дистанционным управлением со складного ключа, 16-дюймовые литые диски колес и другие опции».
В Москве первым покупателем новенькой LADA XRAY стала стилист Лена Ленина. Она выбрала автомобиль яркой окраски «фреш». Специально для этого Лена оделась и сделала маникюр «в тон».
Фото: ladaxray.net