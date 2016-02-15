В Омске ограбили японского туриста – забрали 85 тысяч валютой и рубли

В Омске на стоянке дальнобойщиков интурист познакомился с молодым человеком, который пригласил его к себе в гости. Пока японец находился в душе, у него из кармана брюк пропали 2000 рублей и 85 тысяч йен. Вместе с деньгами испарился и новый «друг».