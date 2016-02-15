В Омске ограбили японского туриста – забрали 85 тысяч валютой и рубли

Омская полиция вернула похищенные деньги иностранному гражданину, которого ограбили во время его поездки из Японии в Португалию.
Сообщается, что несколько дней назад 24-летний японец обратился в омскую полицию, заявив на английском языке, что у него похитили деньги.
В ходе разбирательства установлено, что в декабре прошлого года японец покинул свою страну и на пароме переправился во Владивосток, а затем, автостопом, двинулся дальше, в сторону Европы.
В Омске на стоянке дальнобойщиков интурист познакомился с молодым человеком, который пригласил его к себе в гости. Пока японец находился в душе, у него из кармана брюк пропали 2000 рублей и 85 тысяч йен. Вместе с деньгами испарился и новый «друг».
Оперативники установили личность «пропавшего» – 25-летний житель Омской области был ранее судим. Подозреваемый, как оказалось, привел туриста в квартиру к своему знакомому. Далее, злоумышленник, был задержан в поселке Черлак. Похищенные рубли он успел потратить, а часть йен удалось изъять при личном досмотре. Оставшаяся сумма была найдена в квартире его родственников в Любинском районе.
Возбуждено уголовное дело. Санкции – до 5-ти лет лишения свободы. Подозреваемый по ходатайству следствия заключен под стражу.
Японцу вернули 85 тысяч йен. Сотрудники полиции провели с ним профилактическую беседу и пожелали счастливого добраться до пункта назначения, после чего интурист продолжил свой путь в Португалию.
По материалам пресс-службы УМВД России по г. Омску