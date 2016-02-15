Ракетный комплекс Рубеж поднят по тревоге на Камчатке

Береговой ракетный комплекс «Рубеж» камчатской группировки для проведения боевой подготовки был выведен из пункта дислокации в позиционный район по учебной тревоге.
Сегодня, 15 февраля, военнослужащими был совершен многокилометровый марш на боевой технике, после чего в назначенном районе были заняты позиции. В полевом лагере были установлены палатки для проведения учебных занятий, осуществления приема пищи, отдыха военнослужащих. Также были развернуты пункты обслуживания техники и обогрева личного состава, сообщает ресурс «
Данный полевой выход запланирован на неделю, в течение которой 200 ракетчиками будут отрабатываться различные виды всестороннего обеспечения, начиная организацией походного охранения, заканчивая ведением противовоздушной обороной.
Помимо этого, с личным составом будут проводиться занятия по всем видам боевой подготовки, в том числе и по специальным дисциплинам. Отмечается, что особо пристальное внимание будет уделяться нормативам развертывания и применения береговых противокорабельных ракетных комплексов «Рубеж».
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