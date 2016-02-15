Ракетный комплекс Рубеж поднят по тревоге на Камчатке

Сегодня, 15 февраля, военнослужащими был совершен многокилометровый марш на боевой технике, после чего в назначенном районе были заняты позиции. В полевом лагере были установлены палатки для проведения учебных занятий, осуществления приема пищи, отдыха военнослужащих. Также были развернуты пункты обслуживания техники и обогрева личного состава, сообщает ресурс « Полуостров Камчатка» , ссылаясь на пресс-службу ВВО.