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Порноактриса снялась в видео с кандидатом в президенты США

15 февраля 2016, 08:44
«Нечто большее, чем просто лицо…»

Один из кандидатов в президенты США Тед Круз попал в неприятную ситуацию после выхода его предвыборного ролика с участием американской актрисы фильмов для взрослых Эми Линдсей (Amy Lindsay).


Как сообщают «Новости Америки», на этапе подготовки ролика кандидата в президенты от Республиканской партии Теда Круза (Ted Cruz), сам политик ничего не знал о прошлом актрисы.


По ходу сценария Эми Линдсей иронизирует над другим политиком, Марко Рубио (Marco Rubio), говоря, что «Может быть, в следующий раз надо голосовать за что-то большее, чем просто за красивое лицо?». Когда выяснилось прошлое актрисы, фраза получила несколько больший смысл, чем это изначально планировали. И ролик пришлось поспешно снять с эфира.


Тед Круз пояснил журналистам, что ошибка была сделана не специально. Его команда действительно не знала о прошлом киноопыте Эми Линдсей. Он оказался «более красочным», чем предполагалось.

Актриса уже прокомментировала решение Теда Круза, заявив, что она этим несколько разочарована, но не настолько, чтоб изменить свое мнение о нем: «Он делает свою работу. А я девушка из среднего класса, которая выполнила свою. У меня нет никакой неприязни к нему».


#Новости#18+#Главное#Политика
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