Порноактриса снялась в видео с кандидатом в президенты США

Актриса уже прокомментировала решение Теда Круза, заявив, что она этим несколько разочарована, но не настолько, чтоб изменить свое мнение о нем: «Он делает свою работу. А я девушка из среднего класса, которая выполнила свою. У меня нет никакой неприязни к нему».

