Падение крупнейшего метеорита. Супероружие России – видео

Ударной волной было повреждено несколько зданий. Но основные крупные осколки метеорита упали точно в озеро Чебаркуль, что некоторые источники назвали «удивительным». В Челябинской области максимально насыщенной оборонными предприятиями «почтовыми ящиками», это было наиболее «удобное» место для падения метеорита. Пролети он чуть дальше, к Уральским горам, и события были бы куда более катастрофичными из-за объектов ядерной отрасли.