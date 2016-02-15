Падение крупнейшего метеорита. Супероружие России – видео

Ровно три года назад, 15 февраля, в России произошло событие планетарного масштаба – над территорией нашей страны пролетел и взорвался так называемый Челябинский (или Чебаркульский) метеорит.
Как выяснилось позднее, по данным НАСА в атмосферу Земли вошло небесное тело диаметром около 17 метров и массой 10 тысяч тонн. Скорость астероида была равна 18 метрам в секунду.
Пролет метеорита зафиксирован сразу над несколькими областями России и Казахстана, но наибольший световой и звуковой эффект произошел в небе над Челябинской областью. По данным РАН и НАСА при разрушении небесного тела высвободилась энергия, по мощности равная взрыву от 100 до 400 килотонн в тротиловом эквиваленте.
Челябинский метеорит по многим показателям стал рекордным. Он признан самым большим после Тунгусского метеорита, взорвавшегося в Сибири в 1908 году.
Человеческих жертв удалось избежать. Всего пострадавших в основном от осколков разбившихся стекол было зафиксировано около 1600 человек. В больницу попали около 100 человек, двое – в реанимацию.
Ударной волной было повреждено несколько зданий. Но основные крупные осколки метеорита упали точно в озеро Чебаркуль, что некоторые источники назвали «удивительным». В Челябинской области максимально насыщенной оборонными предприятиями «почтовыми ящиками», это было наиболее «удобное» место для падения метеорита. Пролети он чуть дальше, к Уральским горам, и события были бы куда более катастрофичными из-за объектов ядерной отрасли.
Эти факты породили множество официально неподтвержденных слухов о применении Россией сверхсекретной гиперзвуковой системы ПРО, «сбившей» метеорит точно над заданным квадратом.
В Интернете появилось соответствующее видео с замедленной прокруткой под названием «Нас спасли…».
Правда ли это или нет, неизвестно. Но всё может быть. События 2014-2015 гг. показали, что за рубежом скрытая мощь оружия России раньше явно недооценивалась.