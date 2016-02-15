Меняй масло бесплатно в сети Сервис-маркетов «Феникс-Авто»

Тяжелое время, господа… Новостные каналы пестрят неутешительными вестями. Но поддаваться панике не стоит, из чего только русский человек не выбирался!
Чтобы хоть как-то облегчить жизнь любимым клиентам, собрались, значит, руководители сети Сервис-маркетов «Феникс-Авто» на общий совет. День сидели, два сидели, все думы думали и вдруг один из них обмолвился: каждому клиенту, купившему моторное масло и масляный фильтр, замену проводить
На том и порешали.
Ждем вас по адресам:
ул. Химиков, 10А/1 , т. 925-025
ул. Кемеровская, 4/1, т. 278-882
пр. Королева, 27/1, т. 308-070
ул. Маяковского, 82, т. 580-570
СТЦ МЕГА, т. 353-019 (Ул. Бульвар Архитекторов, 35)
Интернет-магазин
*Масло и фильтр должны быть куплены в сети Сервис-маркетов «Феникс-Авто». Акция распространяется по всей сети Сервис-маркетов «Феникс-Авто». При покупке товаров в Интернет-магазине
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