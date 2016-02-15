Меняй масло бесплатно в сети Сервис-маркетов «Феникс-Авто»

Интернет-магазин www.fenix55.ru



*Масло и фильтр должны быть куплены в сети Сервис-маркетов «Феникс-Авто». Акция распространяется по всей сети Сервис-маркетов «Феникс-Авто». При покупке товаров в Интернет-магазине www.fenix55.ru , замена производится бесплатно при предъявлении номера заказа. При покупке в Сервис-маркете в Меге - при предъявлении чека. Срок действия до 31.03.2016. Услуга по замене масла включает в себя: слив старого, залив нового моторного масла; замена масляного фильтра; при необходимости промывка двигателя промывочными жидкостями (предоставляются клиентом). Дополнительные операции оплачиваются согласно прайсу.