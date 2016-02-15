Город55
ГлавноеВсе новости

Меняй масло бесплатно в сети Сервис-маркетов «Феникс-Авто»

15 февраля 2016, 09:40
Меняй масло бесплатно в сети Сервис-маркетов «Феникс-Авто»

Тяжелое время, господа… Новостные каналы пестрят неутешительными вестями. Но поддаваться панике не стоит, из чего только русский человек не выбирался!


Чтобы хоть как-то облегчить жизнь любимым клиентам, собрались, значит, руководители сети Сервис-маркетов «Феникс-Авто» на общий совет. День сидели, два сидели, все думы думали и вдруг один из них обмолвился: каждому клиенту, купившему моторное масло и масляный фильтр, замену проводить бесплатно*!

На том и порешали.

Ждем вас по адресам:

ул. Химиков, 10А/1 , т. 925-025

ул. Кемеровская, 4/1, т. 278-882
пр. Королева, 27/1, т. 308-070
ул. Маяковского, 82, т. 580-570
СТЦ МЕГА, т. 353-019 (Ул. Бульвар Архитекторов, 35)

Интернет-магазин www.fenix55.ru

*Масло и фильтр должны быть куплены в сети Сервис-маркетов «Феникс-Авто». Акция распространяется по всей сети Сервис-маркетов «Феникс-Авто». При покупке товаров в Интернет-магазине www.fenix55.ru, замена производится бесплатно при предъявлении номера заказа. При покупке в Сервис-маркете в Меге - при предъявлении чека. Срок действия до 31.03.2016. Услуга по замене масла включает в себя: слив старого, залив нового моторного масла; замена масляного фильтра; при необходимости промывка двигателя промывочными жидкостями (предоставляются клиентом). Дополнительные операции оплачиваются согласно прайсу.

На правах рекламы

#Новости#Реклама#Общество#Авто
Подпишитесь
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
В Омске загорелся памятник участникам Великой Отечественной войны
Вчера, 09:07
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20