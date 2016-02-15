Haima M3. То, что русскому хорошо

Ох, как давно предприимчивые китайцы приучают россиян к своим товарам. Не успели оглянуться, а уже носим китайские валенки и даже в сувенирной лавке покупаем русские народные игрушки, изготовленные в дружественной нашему государству стране.
И ведь все это носится, дарится и все это радует нас изо дня в день доступностью, фабричным качеством и огромным выбором.
Конечно, еще в совсем недавнем прошлом, несмотря на насыщенность рынка китайскими товарами, каждому из нас было сложно представить, что теперь мы будем еще и ездить на китайских автомобилях, но целеустремленность и трудолюбие китайцев принесло свои плоды и это время настало. Более того, китайские автомобили с каждым годом становятся все совершеннее, а по своей надежности, качеству отделки салона и безопасности уже давно обогнали некоторых более «классических» производителей и даже догоняют, а иногда и стоят на уровне японских и европейских автогигантов.
Конечно, автомобиль – это сложнейшее техническое изделие, потому многие популярные сейчас в России китайские модели выполнены на базе проверенных в эксплуатации японских и европейских автомобилей и с использованием их же основных агрегатов.
Таким же автомобилем является седан от Haima – М3.
Начнем с внешнего облика. Выглядит Haima M3 современно и весьма привлекательно. Декорированная хромом решетка радиатора, раскосые фары, динамичные линии кузова. Есть тут и дневные ходовые огни, и противотуманные фары удачно дополняют передний бампер, поворотники встроены в зеркала заднего вида.
Техническое оснащение тоже на уровне. Двигатель и механическая коробка от японского партнера компании Haima, гарантия на них действует 5 лет. Подвеска – классический MacPherson. Тут же стоит отметить, что у М3 сравнительно высокий для седана клиренс в 165 мм.
Внутри комфортно, просторно и уютно. Багажник внушительный – 450 литров. Акустическая система с CD и USB, кондиционер, электростеклоподъемники в базе. Климат-контроль, датчики парковки, подогрев сидений и зеркал, мультируль в топовой версии.
Не забыли китайцы и о безопасности. Есть в Haima М3 и подушки безопасности для водителя и пассажира переднего сиденья, и привычные уже ABS и EBD (система распределения тормозных усилий).
Конечно, в одной статье всего не напишешь, но суть уже ясна. Haima M3 – это действительно стоящий автомобиль.
А какова его стоимость в рублях? На российском рынке представлены 2 комплектации по весьма разумной цене в 589 000 и 629 000 рублей соответственно. А в феврале в салоне китайских автомобилей «Феникс-Авто» на обе комплектации действует специальная акция – скидка* на автомобиль 2014 года выпуска составляет внушительные 150 000 рублей. Считайте сами: весьма оснащенный седан обойдется вам менее чем в 500 000 рублей.
Что ни говори, каждый день удивляют нас китайцы. Сравните Haima M3 с другим седаном в том же классе и убедитесь, что китайские автомобили стоят вашего внимания и доверия.
Задумались о покупке нового автомобиля? Задумайтесь о Haima M3.
* Познакомиться с Haima M3, узнать о скидке и приобрести автомобиль вы можете в салоне дилера Haima
«Феникс-Авто»
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