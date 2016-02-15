Haima M3. То, что русскому хорошо

Конечно, еще в совсем недавнем прошлом, несмотря на насыщенность рынка китайскими товарами, каждому из нас было сложно представить, что теперь мы будем еще и ездить на китайских автомобилях, но целеустремленность и трудолюбие китайцев принесло свои плоды и это время настало. Более того, китайские автомобили с каждым годом становятся все совершеннее, а по своей надежности, качеству отделки салона и безопасности уже давно обогнали некоторых более «классических» производителей и даже догоняют, а иногда и стоят на уровне японских и европейских автогигантов.