4 тысячи рублей за лучшее фото с чаем - конкурс SVAY

Порядок выдачи призов: призы выдаются по адресу г. Омск, проспект Карла Маркса, 3/1, 2-й этаж. Информация о правилах проведения конкурса, количестве призов, месте и порядке их получения предоставляется по телефону +7 (3812) 35-69-00.