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4 тысячи рублей за лучшее фото с чаем - конкурс SVAY

15 февраля 2016, 16:56
4 тысячи рублей за лучшее фото с чаем - конкурс SVAY

Компания SVAY, производящая чай, объявляет фотоконкурс. Победитель получит 4000 рублей. Кроме того, всем участникам гарантированы приятные призы от организатора.

Срок проведения: 15.02.2016 – 15.03.2016.

Организатор – ГК «Чайный мир», Россия, г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, 32.

Порядок выдачи призов: призы выдаются по адресу г. Омск, проспект Карла Маркса, 3/1, 2-й этаж. Информация о правилах проведения конкурса, количестве призов, месте и порядке их получения предоставляется по телефону +7 (3812) 35-69-00.

Победителя определит организатор конкурса, затем его уведомят по телефону.
Высылайте свои фотографии на электронный адрес: [email protected]


promo.gorod55.ru/svay

На правах рекламы

Фото: иллюстрация

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