В России скупили все доступные для продажи в 2016 году Lamborghini



На женевском автосалоне в марте 2016 года Lamborghini покажет совершенно новую модель Centenario, которую в мире еще никто не видел. Тем не менее, около 40 машин этой марки стоимостью в 1,75 миллиона евро уже продано, и в России тоже уже есть два заказчика, готовых оплатить приобретение, но они хотят предварительно посмотреть фотографии.