В России скупили все доступные для продажи в 2016 году Lamborghini

Пока на рынке присутствует полная неопределенность о судьбе рубля в ближайшее время, пока нефть показывает рекордные цифры падения, пока евро и доллар штурмуют 80-рублевые вершины, россияне занимаются тем, что сметают с «прилавков» автомобили марки Lamborghini.
О полном истощении квот на 2016 год, которую производитель известной марки выделил для нашей страны, сообщает «
Закончив покупки Lamborghini на 2016 год, автолюбители уже начали приобретать машины, которые будут доступны только в 2017 году.
Дело в том, что производство суперкаров ведется ограниченными партиями, и владельцы компании делят все партии машин по странам мира. В 2015 году было продано 3245 Lamborghini и наибольшее количество из них пришлось на США.
Кроме моделей 2016 и 2017 года, россияне уже занимают очередь на 2018 год, когда станет доступен новый Lamborghini Urus.
На женевском автосалоне в марте 2016 года Lamborghini покажет совершенно новую модель Centenario, которую в мире еще никто не видел. Тем не менее, около 40 машин этой марки стоимостью в 1,75 миллиона евро уже продано, и в России тоже уже есть два заказчика, готовых оплатить приобретение, но они хотят предварительно посмотреть фотографии.
Стоимость «стандартных» моделей Huracan в России составляет 17 млн рублей, Aventador продается за 25 млн.