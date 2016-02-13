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В России скупили все доступные для продажи в 2016 году Lamborghini

13 февраля 2016, 11:44
Страна в кризисе.

Пока на рынке присутствует полная неопределенность о судьбе рубля в ближайшее время, пока нефть показывает рекордные цифры падения, пока евро и доллар штурмуют 80-рублевые вершины, россияне занимаются тем, что сметают с «прилавков» автомобили марки Lamborghini.

О полном истощении квот на 2016 год, которую производитель известной марки выделил для нашей страны, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на директора Lamborghini Москва» Сергея Мордовина.

Закончив покупки Lamborghini на 2016 год, автолюбители уже начали приобретать машины, которые будут доступны только в 2017 году.

Дело в том, что производство суперкаров ведется ограниченными партиями, и владельцы компании делят все партии машин по странам мира. В 2015 году было продано 3245 Lamborghini и наибольшее количество из них пришлось на США.

Кроме моделей 2016 и 2017 года, россияне уже занимают очередь на 2018 год, когда станет доступен новый Lamborghini Urus.


На женевском автосалоне в марте 2016 года Lamborghini покажет совершенно новую модель Centenario, которую в мире еще никто не видел. Тем не менее, около 40 машин этой марки стоимостью в 1,75 миллиона евро уже продано, и в России тоже уже есть два заказчика, готовых оплатить приобретение, но они хотят предварительно посмотреть фотографии.

Стоимость «стандартных» моделей Huracan в России составляет 17 млн рублей, Aventador продается за 25 млн.



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