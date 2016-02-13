В Астане горит строящийся 88-этажный небоскреб – взрыв и пожар

К настоящему моменту основной очаг пожара локализован. Как сообщает КЧС Казахстана, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 4 утра местного времени. Через 10 минут пожарные расчеты приступили к тушению. Всего на месте было задействовано 78 человек и около 40 единиц спецтехники. В том числе автоколенчатый подъемник «Бронто Скайлифт» высотой 88 метров.