В Астане горит строящийся 88-этажный небоскреб – взрыв и пожар

В столице Казахстане Астане произошел пожар в строящемся комплексе «Абу-Даби Плаза». Возгорание произошло в недостроенном 88-этажном небоскребе. Информацию о происшествии публикует «
К настоящему моменту основной очаг пожара локализован. Как сообщает КЧС Казахстана, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 4 утра местного времени. Через 10 минут пожарные расчеты приступили к тушению. Всего на месте было задействовано 78 человек и около 40 единиц спецтехники. В том числе автоколенчатый подъемник «Бронто Скайлифт» высотой 88 метров.
Огнем были охвачены этажи с 25-го по 11-й. Небоскреб «Абу-Даби Плаза» пока не достроен. Всего в нем будет 88 этажей, что сделает его высочайшим зданием в Центральной Азии.
По предварительным данным, распространение пожара произошло по деревянной опалубке и брезенту. Ранее в высотке взорвались газовые баллоны и загорелись установки, работающие на дизельном топливе. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.
Фото и видео с места происшествия в сеть выложили очевидцы.