Сережа и Володя девушкам больше не нравятся

У прекрасной половины человечества наиболее популярным оказалось имя Софья или София. На второй позиции – Марья или Мария, которые годом ранее возглавляли рейтинг. Следом идут Анна, Виктория, Анастасия, Елизавета, Алиса, Полина, Александра и Дарья.