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Сережа и Володя девушкам больше не нравятся

13 февраля 2016, 12:50
Саша и Максим - в фаворитах.

Начальник московского управления ЗАГС Ирина Муравьева назвала наиболее популярные имена 2015 года.

Согласно заявлению Муравьевой, на протяжении нескольких лет самым популярным мужским именем является Александр. На втором месте – Максим, далее расположились Артем, Михаил, Иван, Даниил, Дмитрий, Андрей, Кирилл и Егор, сообщает пресс-служба сайта Москвы.

У прекрасной половины человечества наиболее популярным оказалось имя Софья или София. На второй позиции – Марья или Мария, которые годом ранее возглавляли рейтинг. Следом идут Анна, Виктория, Анастасия, Елизавета, Алиса, Полина, Александра и Дарья.

Помимо этого Ириной Муравьевой отмечается, что упала востребованность таких популярных ранее имен, как Олег, Василий, Вадим, Борис и Святослав у мужчин. У женской половины населения Марина, Надежда, Любовь, Антонина и Наталья.

Бывали в прошедшем 2015 году ситуации, когда родители решали давать своим детям крайне необычные имена, например, регистрировался мальчик с именем Меркурий и девочка по имени Радость.


Фото: иллюстрация

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