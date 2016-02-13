Сережа и Володя девушкам больше не нравятся

Начальник московского управления ЗАГС Ирина Муравьева назвала наиболее популярные имена 2015 года.
Согласно заявлению Муравьевой, на протяжении нескольких лет самым популярным мужским именем является Александр. На втором месте – Максим, далее расположились Артем, Михаил, Иван, Даниил, Дмитрий, Андрей, Кирилл и Егор, сообщает пресс-служба
У прекрасной половины человечества наиболее популярным оказалось имя Софья или София. На второй позиции – Марья или Мария, которые годом ранее возглавляли рейтинг. Следом идут Анна, Виктория, Анастасия, Елизавета, Алиса, Полина, Александра и Дарья.
Помимо этого Ириной Муравьевой отмечается, что упала востребованность таких популярных ранее имен, как Олег, Василий, Вадим, Борис и Святослав у мужчин. У женской половины населения Марина, Надежда, Любовь, Антонина и Наталья.
Бывали в прошедшем 2015 году ситуации, когда родители решали давать своим детям крайне необычные имена, например, регистрировался мальчик с именем Меркурий и девочка по имени Радость.
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