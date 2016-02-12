Замена всех полисов ОСАГО из-за фальшивок – действия РСА, Гознака и ЦБ

«Мы с ними [страховым союзом] о дате не говорили. Это не грамотно так делать одномоментно, устраивать кипиш. Мы имеем в виду, когда говорим о замене, что с определенной даты, чтобы они [страховщики] выдавали только новые, не меняли те (полисы), которые в обращении», - заявила помощник генерального директора ФГУП Гознак по связям с общественностью Наталья Никифорова.