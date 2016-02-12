Замена всех полисов ОСАГО из-за фальшивок – действия РСА, Гознака и ЦБ

Накануне информагентства со ссылкой на пресс-релиз Российского союза автостраховщиков (РСА) распространили сообщение о полной одновременной замене полисов ОСАГО на всей территории страны с 1 июля в целях борьбы с фальшивыми бланками.
В РСА заявили, что окончательное решение о замене полисов еще не приняли. Это требуется предварительно согласовать с Банком России. Пока же страховщики только выразили намерение одномоментно заменить все полисы путем введения новой формы бланка. И к 1 июля, вероятно, осуществить это не удастся. Новой формы бланка еще нет.
Но в РСА подчеркнули, что менять полисы ОСАГО всё же будут однозначно. Но с определенными условиями, и нет пока ясности по поводу старых, уже выданных бланков. Будут ли они действовать, либо подлежат замене.
Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев уточнил, что одномоментно заменить старые бланки полисов на новые предложили именно в Гознаке.
Но представитель самого Гознака уточнил, что не предлагалось менять все бланки одномоментно именно с 1 июля.
«Мы с ними [страховым союзом] о дате не говорили. Это не грамотно так делать одномоментно, устраивать кипиш. Мы имеем в виду, когда говорим о замене, что с определенной даты, чтобы они [страховщики] выдавали только новые, не меняли те (полисы), которые в обращении», - заявила помощник генерального директора ФГУП Гознак по связям с общественностью Наталья Никифорова.
И действительно – в Гознаке в настоящее время разрабатывают более защищенный от подделок бланк ОСАГО. Как только работа будет завершена, печать новых документов начнется, и страховщики получат возможность провезти замену полисов «автогражданки».