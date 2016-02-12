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Окончание войны в Сирии – результат пятичасовых переговоров 20 стран

12 февраля 2016, 10:42
Международная встреча в Мюнхене.

Согласно достигнутой на мюнхенской встрече странами-участницами МГПС (Международной группы поддержки Сирии) договоренности, перемирие на территории САР должно начаться через неделю. Межсирийские переговоры касательно политического урегулирования ситуации могут быть возобновлены до конца нынешнего месяца.

За столом переговоров представителям международных организаций и двух десятков стран пришлось провести около пяти часов, практически вдвое больше запланированного. В результате были решены основные намеченные вопросы, единственное, не был согласован список террористических организаций, сообщает ТАСС.

Во встрече приняли участие представители России, Египта, США, Германии, Китая, Франции, Италии, Великобритании, Ирана, Ирака, Катара, Иордании, Турции, Саудовской Аравии, Омана, Ливана, ОАФ, а также ОНН, Евросоюза и Лиги арабских государств.

Главной задачей встречи являлся вопрос возобновления межсирийских переговоров, которые оказались приостановленными 3 февраля. «Эр-риядская группа» сирийской оппозиции из-за усиления военных действий и обострения гуманитарной ситуации решила прервать дискуссии, проходящие в Женеве. Поэтому острыми вопросами на мюнхенской встрече были темы прекращения огня и обеспечения гуманитарного доступа.


Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Политика
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