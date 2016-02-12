На Владимира Путина подали в суд из-за 1,75 миллиардов долларов

Информация о действиях оппозиционера Алексея Навального накануне появилась в сети. Как сообщают
Сообщение о действиях Навального было распространено через социальные сети 11 февраля. Оппозиционер сообщил следующее: «Подал в суд на Путина из-за зятя Путина…»
Росбалт уточняет, что Тверской суд города Москвы действительно получил иск от оппозиционера с обвинением в нарушении закона «О противодействии коррупции». Уточняется, что вопрос о принятии к рассмотрению этого иска будет решен в течение трех дней.
Навальный считает, что конфликт интересов возник при принятии решения о выделении 1,75 миллиардов долларов проекту СИБУРа «Запсибнефтехим» на строительство нефтехимического комплекса из Фонда национального благосостояния. В этом деле, по мнению Навального, фигурирует «зять Путина», Кирилл Шамалов.