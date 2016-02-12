Мотоциклист чудом выжил, пролетев над машиной, после лобового ДТП

Лобовое столкновение автомобиля ВАЗ-21099 и мотоцикла, в результате которого водитель последнего серьезно пострадал, произошла на перекрестке улиц Стахановской и Дзержинского в Краснодаре.
Водитель мопеда 36-летний Константин К. проезжал перекресток на зеленый свет светофора, ему навстречу на ВАЗ-21099 двигался 77-летний автомобилист, который прежде совершения поворота налево должен был пропустить мотоциклиста. Но владелец «Жигули» начал маневр с выездом на встречную полосу, не пропустив мопед, из-за чего произошла авария.
В результате столкновения мотоциклист вылетел вперед, ударившись головой о лобовое стекло автомобиля, перевернулся в воздухе и упал на землю. Бригадой скорой медицинской помощи 36-летний Константин К. был доставлен в местную больницу с травмами разной степени тяжести, сообщает ресурс «
Водитель и пассажир отечественного автомобиля ВАЗ-21099 в результате произошедшего ДТП не пострадали. Авария спровоцировала на перекресте транспортный коллапс, в связи с чем на место дорожно-транспортного происшествия прибыл регулировщик.
Фото: скриншот из видео с YouTube