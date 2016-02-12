Мотоциклист чудом выжил, пролетев над машиной, после лобового ДТП

В результате столкновения мотоциклист вылетел вперед, ударившись головой о лобовое стекло автомобиля, перевернулся в воздухе и упал на землю. Бригадой скорой медицинской помощи 36-летний Константин К. был доставлен в местную больницу с травмами разной степени тяжести, сообщает ресурс « Блокнот Краснодар », со ссылкой на инспектора по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД Краснодара Ольгу Запьянцеву.