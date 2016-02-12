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Любовь - за 100 рублей

12 февраля 2016, 15:07
13 часов со скидкой.

В воскресенье, в День святого Валентина, один из ледовых дворцов в Омске предлагает жителям поучаствовать в акции, приуроченной к празднику. Влюбленные пары смогут выйти на лед по большой скидке.

14 февраля спортивный комплекс «Юность» проведет акцию для омичей «Спорт для всех влюбленных», которая продлится с 14:00 до 22:00. Все пары независимо от возраста могут выйти на каток по цене одного билета, то есть за 100 рублей, сообщила пресс-служба администрации города.

Всех пришедших ждет праздничная атмосфера, будет играть современная и ретромузыка. Вдобавок на льду можно будет поучаствовать в моментальной фотосессии с профессиональным фотографом. В помещении организуют горячее питание.

Директор СК «Юность» имени С.С. Бовкуна Павел Шведов пояснил, что руководство решило предоставить влюбленным возможность нестандартно поздравить друг друга, провести время романтично и с пользой для здоровья.

Фото: иллюстрация

#Новости#Афиша#Общество
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