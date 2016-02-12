Любовь - за 100 рублей

14 февраля спортивный комплекс «Юность» проведет акцию для омичей «Спорт для всех влюбленных», которая продлится с 14:00 до 22:00. Все пары независимо от возраста могут выйти на каток по цене одного билета, то есть за 100 рублей, сообщила пресс-служба администрации города.