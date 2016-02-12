Город55
ГлавноеВсе новости

Конфликт соседей в Омске: выстрелы, собака, драка людей

12 февраля 2016, 17:55
Полиция разбирается в деталях.

В Октябрьском округе Омска произошла конфликтная ситуация с участием соседей.

В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что 4 февраля вечером, когда она гуляла во дворе вместе с малолетним внуком и собакой, из подъезда выбежал ее сосед и дважды выстрелил в сторону пса из предмета, похожего на пистолет. Затем гражданин убежал обратно.

Затем, 7 февраля между сыном женщины, написавшей впоследствии заявление в полицию, и тем же соседом произошел конфликт, в ходе которого были получены телесные повреждения.

Оба материала зарегистрированы в отделе полиции. Участковые проводят проверку достоверности всех полученных сведений, опрашивают участников конфликта и жильцов дома.

По предварительной информации, мужчина, по словам заявительницы стрелявший в ее собаку, не владеет огнестрельным или травматическим оружием.

Полиция просит граждан, располагающих любой информацией по данным происшествиям, связаться с правоохранительными органами по телефонам 36-04-04 или 02.


По материалам пресс-службы УМВД России по городу Омску
Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#Происшествия#Город
Подпишитесь
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
В Омске загорелся памятник участникам Великой Отечественной войны
Вчера, 09:07
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20