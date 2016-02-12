Конфликт соседей в Омске: выстрелы, собака, драка людей

В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что 4 февраля вечером, когда она гуляла во дворе вместе с малолетним внуком и собакой, из подъезда выбежал ее сосед и дважды выстрелил в сторону пса из предмета, похожего на пистолет. Затем гражданин убежал обратно.