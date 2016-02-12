Конфликт соседей в Омске: выстрелы, собака, драка людей

В Октябрьском округе Омска произошла конфликтная ситуация с участием соседей.
В полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что 4 февраля вечером, когда она гуляла во дворе вместе с малолетним внуком и собакой, из подъезда выбежал ее сосед и дважды выстрелил в сторону пса из предмета, похожего на пистолет. Затем гражданин убежал обратно.
Затем, 7 февраля между сыном женщины, написавшей впоследствии заявление в полицию, и тем же соседом произошел конфликт, в ходе которого были получены телесные повреждения.
Оба материала зарегистрированы в отделе полиции. Участковые проводят проверку достоверности всех полученных сведений, опрашивают участников конфликта и жильцов дома.
По предварительной информации, мужчина, по словам заявительницы стрелявший в ее собаку, не владеет огнестрельным или травматическим оружием.
Полиция просит граждан, располагающих любой информацией по данным происшествиям, связаться с правоохранительными органами по телефонам 36-04-04 или 02.
По материалам пресс-службы УМВД России по городу Омску
Фото: иллюстрация