Интимные фото преподавателя с первокурсницей взорвали Интернет 18+

Безответно влюбленный в первокурсницу одногруппник выложил в Интернет интимные фотографии 17-летней студентки Донецкого национального университета Маргариты П. с 58-летним завкафедры компьютерных технологий Виктором Толстых, с которым девушка встречается.
По словам первокурсницы, ее знакомство с преподавателем произошло еще до поступления девушки в ВУЗ, во время международной олимпиады по физике. Маргарита П. разместила на своей странице в социальных сетях информацию об успешном проходе в следующий тур, Виктор Толстых «лайкнул» запись, после чего завязалось общение.
Таким образом, 17-летняя Маргарита П. встречается с мужчиной уже на протяжении полутора лет, передает слова студентки
После попадания откровенных снимков 58-летнего преподавателя с 17-летней студенткой в сеть, началось бурное обсуждение этой темы. Сам завкафедры компьютерных технологий Виктор Толстых стал объектом насмешек учащихся.
Интимные фотографии, на которых преподаватель находится в объятиях полуобнаженной первокурсницы, выложил в сеть одногруппник Маргариты П., сделавший это, по собственному признанию, из-за неразделенных чувств.
Виктор Толстых сообщил правоохранительным органам о своем намерении жениться на Маргарите П. Преподаватель написал заявление в полицию на студента, опубликовавшие откровенные фотографии в Интернете.
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Фото в тексте: lifenews.ru