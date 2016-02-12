Интимные фото преподавателя с первокурсницей взорвали Интернет 18+

По словам первокурсницы, ее знакомство с преподавателем произошло еще до поступления девушки в ВУЗ, во время международной олимпиады по физике. Маргарита П. разместила на своей странице в социальных сетях информацию об успешном проходе в следующий тур, Виктор Толстых «лайкнул» запись, после чего завязалось общение.