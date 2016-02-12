Город55
ГлавноеВсе новости

Интимные фото преподавателя с первокурсницей взорвали Интернет 18+

12 февраля 2016, 12:54
Пикантные снимки.

Безответно влюбленный в первокурсницу одногруппник выложил в Интернет интимные фотографии 17-летней студентки Донецкого национального университета Маргариты П. с 58-летним завкафедры компьютерных технологий Виктором Толстых, с которым девушка встречается.

По словам первокурсницы, ее знакомство с преподавателем произошло еще до поступления девушки в ВУЗ, во время международной олимпиады по физике. Маргарита П. разместила на своей странице в социальных сетях информацию об успешном проходе в следующий тур, Виктор Толстых «лайкнул» запись, после чего завязалось общение.

Таким образом, 17-летняя Маргарита П. встречается с мужчиной уже на протяжении полутора лет, передает слова студентки Life News. Первокурсница Донецкого национального университета фактически сразу познакомила мужчину со своими родителями. Девушка отмечает, что они одобрили ее выбор.

После попадания откровенных снимков 58-летнего преподавателя с 17-летней студенткой в сеть, началось бурное обсуждение этой темы. Сам завкафедры компьютерных технологий Виктор Толстых стал объектом насмешек учащихся.


Интимные фотографии, на которых преподаватель находится в объятиях полуобнаженной первокурсницы, выложил в сеть одногруппник Маргариты П., сделавший это, по собственному признанию, из-за неразделенных чувств.


Виктор Толстых сообщил правоохранительным органам о своем намерении жениться на Маргарите П. Преподаватель написал заявление в полицию на студента, опубликовавшие откровенные фотографии в Интернете.


Верхнее фото: иллюстрация
Фото в тексте: lifenews.ru

#Новости#Афиша#18+#Главное#Отдых#Общество
Подпишитесь
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
В Омске загорелся памятник участникам Великой Отечественной войны
Вчера, 09:07
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20